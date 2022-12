Williams revela cuándo abandonó el desarrollo de su F1 en 2022

Cargar el reproductor de audio

Después de terminar en la novena posición el año pasado, Williams retrocedió de nuevo al décimo y último puesto de la tabla de constructores, al no haberse sabido adaptar al igual que el resto de sus rivales a la nueva normativa técnica.

Alex Albon, Nicholas Latifi y Nyck de Vries, que corrió en Monza, consiguieron sumar puntos para el casillero de Williams, pero entre los tres tan solo lograron ocho, lo que les dejó bastante lejos del noveno clasificado, AlphaTauri, que terminó con 35 unidades.

Jost Capito, que dejó su puesto como director del equipo a principios de este mes, dijo en una entrevista realizada antes de su salida que Williams había "progresado como esperaba". Pero reconoció que no podían seguir el nivel de desarrollo de sus rivales, por lo que acabaron abandonando el proyecto del FW44.

Capito explicó que, si bien el importante paquete de mejoras que Williams llevó a Silverstone "fue bien", tenían muy poco que ganar si seguían buscando más actualizaciones, ya que no habría sido suficiente como para ganar al menos una posición en el campeonato.

"Cuando ves que la diferencia con el noveno y el octavo es demasiado grande, que no tiene sentido esforzarse en el coche de este año, porque vas a ser décimo igual, entonces puedes poner todo el esfuerzo en el coche del año que viene. Así que cuando vimos que seríamos 10º, sin importar la diferencia, concentramos todos nuestros esfuerzos en el coche de 2023".

"Eso es lo que hicimos poco después de la gran mejora en Silverstone", reconoció el ex de Williams.

Williams continúa en el camino de su recuperación de un período muy difícil en el que terminó en la última plaza del campeonato de constructores en tres años consecutivos, entre 2018 y 2020, marcado por algunos problemas financieros que pusieron en jaque su futuro.

El equipo de Grove fue adquirido por Dorilton Capital en el verano de 2020, lo que le permitió reconstruirse e intentar recuperar parte del terreno perdido en la Fórmula 1.

Capito dijo que Williams tenía que "dar un paso adelante" en 2023 después de paralizar el desarrollo de este año antes de tiempo, "de lo contrario será algo realmente negativo".

"Todavía no estamos donde están los demás. Por eso hace falta una visión a largo plazo, hasta que todo esté equilibrado. Se dice, 'oh, ahora todos tenéis el mismo dinero, así que deberíais estar igualados', pero no, los equipos estamos en diferentes niveles dentro del límite de gasto".

"Vemos que Williams, antes del tope presupuestario, apenas invirtió nada durante años. Así que se quedaron atrás. Ahora, para ponerse al día con la misma cantidad de dinero que tiene todo el mundo, no se soluciona simplemente quemando el dinero", concluyó.

La salida de Capito como director del equipo se anunció a mediados de diciembre, junto con la del director técnico FX Demaison, como parte de una reestructuración en la dirección de Williams.