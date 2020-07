Vettel sufrió un primer fin de semana complicado con el equipo, quedándose fuera de la Q3 y acabando 10º en carrera, tras un incidente evitable con Carlos Sainz.

Su compañero, Charles Leclerc, en cambio, se abrió camino del séptimo cajón de parrilla hasta el segundo puesto en carrera.

Según Mark Webber, que fue compañero de Vettel durante cinco años en Red Bull, el alemán pareció "vacío" tras la carrera de Austria, una señal de que "su matrimonio está roto".

"La relación está rota. La química desapareció y el matrimonio está acabado", dijo el australiano en el podcast In the Fast Lane.

"Sebastian va vestido de rojo, pilota un coche rojo, pero está ahí solo. En algunos escenarios, desearías que todo pudiera acabar ya, porque eso es lo parece ahora mismo".

"Desde una perspectiva dinámica, creo que Sebastian estaba vacío después de la carrera. Creo que el escenario que tiene es que cuanto antes acabe, mejor para todos los involucrados".

Webber añadió que la naturaleza del rechazo a Vettel por parte del equipo –al que se le informó por teléfono sin que hubiera un acuerdo sobre la mesa– dice mucho de cómo se ha desgastado la relación.

"Creo que nos sorprendió a la mayoría de nosotros, quizás a Sebastian al que más. Incluso cómo se le informó, por teléfono y sin hacer un esfuerzo de decírselo a la cara...", reflexiona.

"Claramente, esa relación, o la dinámica, no era saludable y pensaron que era mejor no continuar. No puedes estar a medias con estos contratos. No es como si fuera un contrato de un año, o las cosas que la prensa sugería de que Sebastian quería un acuerdo a más largo plazo".

"Pero es que ni siquiera eso se puso encima de la mesa. Es algo que Ferrari ni consideró".

Webber no espera que Vettel cuelgue el casco ya mismo, sin embargo, predice de que aunque se tome un año sabático en 2021, volverá en 2022.

"No creo que esté acabado. Creo que tiene la opción de lograr algo para 2022. Quién sabe, ¿quizás 2021 en Red Bull? Creo que necesita tener la energía, reinventarse y sacarse Maranello de la cabeza, para poder recuperar esas ganas".

"Creo que es un poco temprano [para hablar sobre legados]. Podemos hablar de eso cuando llegue el día. Creo que seguirá estando en la parrilla en el futuro, ya sea en 2022 o 2021. Creo que todavía le quedan cosas que ofrecer".

Todas las victorias de Vettel en F1, ¿sumará alguna más en 2020?

Galería Lista GP de Italia 1 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Toro Rosso STR3, Ferrari 2.4 V8. Salía 1º GP de China 2009 2 / 53 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Gran Bretaña 2009 3 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de japon 2009 4 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Abu Dhabi 2009 5 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB5 Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Malasia 2010 6 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 3º GP de Europa 2010 7 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Japón 2010 8 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Brasil 2010 9 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Abu Dhabi 2010 10 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Red Bull RB6, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Australia 2011 11 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2011 12 / 53 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Turquía 2011 13 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de España 2011 14 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Mónaco 2011 15 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Europa 2011 16 / 53 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bélgica 2011 17 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Italia 2011 18 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2011 19 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2011 20 / 53 Foto de: James Moy Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de India 2011 21 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB7, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bahrein 2012 22 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2012 23 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 3º GP de Japón 2012 24 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2012 25 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de India 2012 26 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Red Bull RB8, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2013 27 / 53 Foto de: LAT Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Bahrein 2013 28 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Canadá 2013 29 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Alemania 2013 30 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Bélgica 2013 31 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Italia 2013 32 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Singapur 2013 33 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Corea 2013 34 / 53 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Japón 2013 35 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de india 2013 36 / 53 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Abu Dhabi 2013 37 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 2º GP de Estados Unidos 2013 38 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Brasil 2013 39 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Red Bull RB9, Renault 2.4 V8. Salía 1º GP de Malasia 2015 40 / 53 Foto de: Ercole Colombo Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Hungría 2015 41 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Singapur 2015 42 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF15-T, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Australia 2017 43 / 53 Foto de: LAT Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Bahrein 2017 44 / 53 Foto de: Ferrari Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Mónaco 2017 45 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Hungría 2017 46 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Brasil 2017 47 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF70H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Australia 2018 48 / 53 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 3º GP de Bahrein 2018 49 / 53 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Canadá 2018 50 / 53 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 1º GP de Gran Bretaña 2018 51 / 53 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º GP de Bélgica 2018 52 / 53 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Salía 2º 53. GP de Singapur 2019 53 / 53 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ferrari SF90, Ferrari 064 V6 t h. Salía 3º

