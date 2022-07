Vídeo: las cámaras onboard del duelo Leclerc, Hamilton y Pérez en Silverstone

Cargar el reproductor de audio

La parte final del Gran Premio de Gran Bretaña 2022 de Fórmula 1 resultó clave en los resultados de los tres pilotos que subieron al podio en la décima cita del campeonato, donde Carlos Sainz se hizo con su primera victoria en la máxima categoría y Sergio Pérez remontó para obtener un segundo lugar.

El español, después de adelantar a Charles Leclerc después de la reanudación del coche de seguridad provocado por Esteban Ocon, se escapó con comodidad, dejando a su compañero a merced del mexicano, Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Lando Norris. En el caso de Pérez, cayó hasta la última posición tras un contacto con el Ferrari del monegasco en Silverstone, pero se recuperó hasta colocarse cuarto en el momento en el que los comisarios retiraban el Alpine del francés.

Cuando la carrera volvió a velocidad de competición, Pérez se lanzó al ataque, y primero adelantó a Lewis Hamilton para ponerse tercero, mientras que Charles Leclerc era víctima de la longevidad de sus neumáticos duros.

Vídeo: el duelo a tres en paralelo desde las cámaras onboard en la carrera de Silverstone

Fue ahí cuando en las últimas seis vueltas el monegasco, el mexicano y el británico se enfrascaron en un intenso duelo por el segundo puesto. El intercambio de posiciones llevó a que por instantes los monoplazas se rozaran e incluso salieran del circuito, robando la atención de los espectadores y los asistentes al circuito.

Pérez fue el ganador de la lucha particular, y subió al segundo puesto, dejando a Hamilton en el tercer escalón del podio.

El piloto de Red Bull comentó después de la carrera que disfrutó del duelo, pero en especial la lucha contra Lewis Hamilton. El de Guadalajara tuvo una batalla de alta intensidad con el inglés en la última carrera de la temporada 2021, en Abu Dhabi, cuando Pérez bloqueó al de Mercedes para ayudar a Max Verstappen a lograr su primer campeonato.

"Ya extrañaba tenerlo aquí para pelear", dijo en referencia a su duelo con Hamilton en los micrófonos de DAZN F1. "Es un piloto muy agresivo, pero limpio. Las peleas son muy divertidas con él".

"En la primera vuelta tuve el contacto con Charles [Leclerc], y la mala suerte de que mi alerón se dañara. Parecía que el ala delantero no afecta mucho a estos coches, pero sí me afectó a mí, así que tuve que entrar al pitlane. Caí al último lugar, me fui recuperando y luego tuve la suerte del Safety Car al final", expresó.

Checo, segundo del campeonato de pilotos, también felicitó a Carlos Sainz por su primera victoria en la Fórmula 1: "Me da mucho gusto haber compartido la primera victoria con Carlos. Es más que merecida".