Vettel reconoce haber tenido conversaciones con Racing Point

Las especulaciones de los últimos días sugieren que Vettel tiene una oferta de Racing Point para unirse al equipo cuando se convierta en Aston Martin en 2021.

Lo más probable es que reemplace a Sergio Pérez, ya que hay fuentes que sugieren que el mexicano podría irse si el equipo activa una cláusula en su contrato a finales de este mes.

Este jueves en la previa del GP de Hungría, Vettel negó estar cerca de firmar con Aston Martín, pero sí confirmó estar en conversaciones.

"Bueno, en este momento, creo que son conversaciones", dijo. "La semana pasada dije que obviamente había estado en conversaciones con Renault, por ejemplo, así que creo que también son sólo conversaciones".

"Creo que en una etapa posterior entonces sería un poco más concreto. Pero en esta fase, la verdad es que no hay nada que anunciar y nada más concreto que sólo conversaciones informales".

Aunque la posibilidad de una fecha límite en julio significa que hay cierta presión de tiempo en Racing Point para decidir lo que quiere hacer, el propio Vettel dijo que no sentía que una decisión por su parte fuera urgente.

"Probablemente llevará algún tiempo, lo más importante para mí es tomar la decisión correcta para mí", dijo.

"Y una vez que haya algo que anunciar, algo que decir, entonces creo que habrá un momento en el futuro para hacerlo".

"Cualquier cosa en esta fase todavía está abierta. No sé, competir el año que viene, no competir el año que viene, quizás volver, o no conducir más. O, no sé, hacer algo diferente".

"Así que no siento presión para tomar la decisión de continuar".

Cuando Motorsport.com le preguntó si creía que Aston Martin era su única oportunidad real de asegurar una carrera competitiva para 2021, Vettel dijo: "Bueno, creo que hay dos maneras de verlo".

"Una es sobre el papel, obviamente, qué asientos hay y cuáles no. Creo que para eso probablemente tengo muy poca información en términos de contratos y cuáles son los acuerdos de la gente y demás".

"Pero la otra es que creo que he estado aquí mucho tiempo y nunca se sabe. Obviamente, las cosas siempre pueden cambiar y, creo que, independientemente de eso, necesito tomar la decisión yo mismo y luego ver si hay algo adecuado en esa dirección".