En declaraciones previas al Gran Premio de Rusia de este fin de semana –dos semanas después del segundo y polémico accidente de la temporada entre ambos en Monza–, Hamilton dijo: "Recuerdo cómo fue cuando yo tuve mi primera lucha por el título y se me atragantó".

El piloto de Mercedes también dijo que como considera a Verstappen un aspirante novato al mundial de F1, su actitud es la de "empatizar y entender". Y añadió respecto a su primera batalla por el título que pasó "por muchas emociones diferentes [con McLaren en 2007]", y que no siempre lo manejó de la mejor manera.

Cuando Motorsport.com le preguntó durante la rueda de prensa de Sochi si tenía algo que decir ante las palabras de Hamilton, Verstappen dijo: "Esos comentarios... quiero decir que solo demuestran que realmente no me conoce".

"Lo cual está bien. Tampoco necesito conocerle a él, conocer completamente cómo es. Sólo me concentro en mí mismo, y realmente disfruto en la parte delantera [de la parrilla] y espero, por supuesto, que podamos estar ahí durante mucho tiempo".

Verstappen vivió una vertiginosa progresión en su carrera deportiva hasta la F1, lo que significa que no ha logrado ningún título desde que ganó la Fórmula 3 Europea en 2014 –a donde llegó siendo tercero, detrás del también piloto de F1 Esteban Ocon–, para entrar a la máxima categoría al año siguiente como un jovencísimo piloto de 17 años con Toro Rosso.

Fue ascendido a Red Bull después de cuatro carreras durante la siguiente temporada (2016), logrando ganar en España en su primer gran premio con ellos, aunque hasta 2021 el equipo no había sido capaz de darle un monoplaza con el que poder aspirar al título en la era turbo híbrida.

En cuanto a la intensidad particular de estar aspirando por primera vez al título de F1, Verstappen, que fue campeón del mundo de karts antes de dar el salto a la F3, dijo a Motorsport.com a principios de este año que en las categorías superiores "es básicamente lo mismo: eliges tus batallas".

Por ello, el holandés asegura estar "muy tranquilo" ante el nuevo reto que afronta en 2021.

"Sí, ¡estoy tan nervioso que apenas puedo dormir!", bromeó inicialmente. "Es tan horrible luchar por un título, ¡Es que lo odio!".

"No, creo que si alguien me conociese de verdad... Estoy muy relajado con todas esas cosas y realmente no me incomoda la situación".

"Estoy muy relajado y es la mejor sensación, tener un gran coche en el que te montas cada fin de semana y con el que puedes luchar por una victoria".

"Y no importa si estás liderando un campeonato o no", concluyó.