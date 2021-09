Sainz: "No puede preocuparme menos que McLaren gane"

Carlos Sainz llega al GP de Rusia después de haber presenciado el doblete de McLaren en Monza en mitad de la batalla por el top 3 del campeonato de Constructores que Ferrari y los de Woking están protagonizando.

Al madrileño, que es séptimo en la general de Pilotos tras las primeras 14 carreras de la temporada 2021 de la Fórmula 1, se le preguntó al respecto en la rueda de prensa del jueves en Sochi.

"En primer lugar, muchas felicidades para ellos, creo que se lo merecen. Es fantástico ver a un equipo como McLaren ganar de nuevo después de tantos años. Obviamente, dejé muchos amigos allí y verlos tan felices el domingo me hizo volver a mis recuerdos y ver que estuvieron luchando por este momento durante mucho tiempo y yo fui parte de la contribución en los dos años anteriores", comentó Sainz.

"Obviamente, para nosotros fue un resultado terrible porque ellos sacaron todos los puntos posibles de Monza, incluso consiguieron la vuelta rápida. Así que maximizaron sus posibilidades y nos complicaron la vida. Ahora tienen la ventaja, tienen un coche muy rápido y va a ser muy difícil ganarles".

Sobre si le preocupa que equipos donde ha estado ganen carreras mientras él todavía no lo ha conseguido, el español se mostró contundente.

"No, no puede preocuparme menos, para ser sincero. Porque, en primer lugar, las circunstancias en las que se ganaron las carreras [fueron generalmente caóticas], no es que hayan estado luchando por los campeonatos y peleando por victorias de forma constante. Y el proyecto por el que firmé con Ferrari es intentar ganar en el futuro. Y creo que es el mejor lugar posible para estar, para tratar de hacerlo tan pronto como podamos", apuntó.

"Enhorabuena a ellos porque, obviamente, es bonito ver a Renault y a McLaren ganando carreras, pero podríamos haber ganado en Mónaco, estuvimos muy cerca de ganar en Silverstone... podría haber ganado en Monza el año pasado, si no fuera por este tipo de aquí a mi izquierda [Pierre Gasly]. Así que no siento que esté tan lejos de ello".



No obstante, el español espera que en Sochi el Ferrari se comporte mejor de lo que lo hizo en su carrera como local, ya que se adapta mejor a las características que ya relucieron en Mónaco a principios de año.

"Sí, nuestras simulaciones sugieren que debería ser una pista mejor para nosotros. Aun así... el sector 1 va a ser duro en comparación con McLaren, pero en el último sector deberíamos ser fuertes. Así que debería estar un poco más igualado y espero que podamos hacer otro buen fin de semana y empezar a recortar la diferencia de puntos con ellos. No va a ser fácil, pero vamos a dar lo mejor de nosotros", concluyó.