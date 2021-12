Así fue el cara a cara Verstappen/Hamilton en Abu Dhabi este jueves

Como si necesitaran un recordatorio.

El trofeo del campeonato del mundo de Fórmula 1, el que solo se puede otorgar en la gala de entrega de premios de la FIA (aquí puedes encontrar la razón de eso), estaba ahí, colocado entre ellos. Verstappen y Hamilton estuvieron uno al lado del otro para la última rueda de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi.

Y por supuesto, la rueda de prensa empezó tarde.

Los dos rivales adoptaron posiciones distintas cuando el presentador Tom Clarkson comenzó sus preguntas iniciales. Verstappen se recostó, relajado y con los brazos más abiertos, mientras que Hamilton estaba más erguido y sereno, con las manos entrelazadas.

Ambos arrancaron con elogios para sus respectivos equipos. Verstappen destacaba el avance de Red Bull Racing en comparación con el año anterior, cuando el holandés bromeaba con llevarse la silla de 'tercer clasificado' de la conferencia de prensa de la FIA después de sentarse en ella 12 veces durante la temporada. En 2021, solo lo hizo en seis ocasiones.

"Después del año pasado, no tenía muchas esperanzas de que estuviéramos sentados aquí al final de la temporada luchando por el título", admitió. "Pero creo que desde el principio fuimos muy competitivos y logramos buenos resultados, con un poco de mala suerte también, pero en general podemos estar muy orgullosos del esfuerzo de todo el equipo".

Justo antes tuvieron que responder, en una pregunta para ambos, si ganar el campeonato de 2021 sería el momento más importante de sus respectivas carreras: Hamilton llegaría a un territorio inexplorado por delante de Michael Schumacher y Verstappen está en busca de una primera corona mundial (y su primer título en general en monoplazas). El piloto de Mercedes destacó su experiencia previa en carreras donde se deciden títulos.

"Creo que ha sido un esfuerzo de grupo increíble por parte de todos en la fábrica y en la pista", continuó Hamilton. "Nadie ha logrado ocho antes, así que me siento agradecido. Y recuerdo lo que es también ir a por tu primer mundial, así que yo he vivido esas experiencias y las montañas rusas de emociones por las que pasas".

Antes de que el mundo de la F1 supiera que Hamilton no tiene acceso a helados gratis, pero Verstappen sí, cortesía de la tienda del hermanastro de su padre (en respuesta a una pregunta de una joven aficionada de la F1, Emily) ambos revelaron que habían pasado un tiempo relajándose en Dubai después la carrera de Yeda.

Lewis Hamilton, que también respondió a la pregunta de Emily sobre cómo era ser famoso (aseguró que "no es realmente algo increíble") reveló que había estado "entrenando" y centrándose "en la recuperación", así como aprendiendo "a saltar en paracaídas en un tandem" en un túnel de paracaidismo local. Verstappen había tenido "algunas comidas con amigos, familiares" y también celebró el cumpleaños de su novia. "Hay que hacer ese tipo de actividades porque la Fórmula 1 es una cosa, pero tampoco hay que olvidar que también hay cosas muy importantes en la vida".

Cuando Clarkson abrió el turno de preguntas de los medios -la conferencia de prensa aún se hace de manera virtual por Zoom debido a las restricciones actuales de COVID-19 de la F1- las posturas cambiaron. A medida que los periodistas empezaron a hacer sus preguntas, Verstappen se volvió más cerrado, con una pierna cruzada, mientras que Hamilton se recostó, ahora más abierto, quizás sabedor de que tenía el aire a su favor en el ambiente británico de la F1.

Ambos insistieron en que se negaban, al menos públicamente, a tolerar cualquier especulación de que el título se vaya a decidir en un accidente.

"Como piloto, no piensas en esas cosas", dijo Verstappen. "Simplemente llegas a un fin de semana en el que quieres hacerlo lo mejor que puedas como equipo y, por supuesto, intentas ganar la carrera, pero obviamente los medios empiezan a decir esas cosas y yealmente no tengo mucho más que comentar sobre eso. Llegué aquí tratando de hacerlo lo mejor que puedo y tratando de estar lo mejor preparado posible y, por supuesto, obviamente tratando de ganar este fin de semana".

Hamilton dijo: "Sinceramente, no gasto nada de energía en eso. Estoy aquí para hacer el mejor trabajo que pueda con este increíble equipo. Y a principios de año nunca pensamos que estaríamos codo a codo en esta última carrera. Tuvimos una recuperación increíble colectivamente como equipo y hemos estado en una gran posición en estas últimas carreras. Seguiremos adelante con el mismo enfoque y no desperdiciamos energía en cosas que están fuera de nuestro control".

Después de que Hamilton insistiera en que este final de 2021 "es como otro campeonato" (ha estado involucrado en cinco carreras decisivas por el título -2007, 2008, 2010, 2014 y 2016-), se pidió a ambos que comentaran el hecho de que el director de carrera de la F1, Michael Masi, recordara a todos secciones del Código Deportivo Internacional de la FIA en sus notas previas al GP de Abu Dhabi. Los artículos destacados fueron un recordatorio específico de que cualquier conducta antideportiva este fin de semana podría provocar una descalificación del mundial.

"En primer lugar, creo que ha sucedido en el pasado y estoy seguro de que los comisarios no han tomado las precauciones que tienen a su disposición esta vez", analizó Hamilton. "Así que creo que es justo que lo hagan. Ojalá no sea necesario utilizarlos y tengamos una gran carrera y sigamos adelante. Pero no creo que tenga una opinión particular al respecto, estoy aquí para hacer mi trabajo y no quiero ver a los comisarios más de lo que ellos quieren verme a mí".

Max Verstappen añadió: "Sé lo que está escrito en el código deportivo, por lo que realmente nadie necesita que se lo recuerden. Creo que pueden hacerlo en cada fin de semana de carrera, no hay nada nuevo para este fin de semana".

Cuando terminó la transmisión de la conferencia de prensa, la cámara captó a Hamilton tocándose la rodilla derecha apresuradamente mientras Clarkson volvía a abrir las preguntas a los periodistas que esperaban en la videollamada. En total, 29 se habían conectado, una de las reuniones virtuales más numerosas de la temporada, y 11 habían solicitado hacer una pregunta antes de que comenzaran los procedimientos. Estaba claro que no habría tiempo para hacer todas las preguntas.

Hamilton parecía visiblemente más cauteloso al responder una pregunta de un reportero del Daily Mail, tal vez como era de esperar, dado el historial de esa publicación respecto a artículos poco halagadores sobre él (o sobre cualquier figura pública).

Pero su respuesta a la pregunta de si realmente creía que Verstappen estaba "loco", como había dicho durante un mensaje por radio mientras luchaban por la victoria en el GP de Arabia Saudí el fin de semana pasada, fue jovial.

"Estamos todos un poco locos por poder hacer lo que hacemos", salió del paso Hamilton. "Y por tomar los riesgos que tomamos".

En respuesta a una pregunta sobre la preocupación de que el título pudiera decidirse en una polémica decisión de comisarios, Verstappen dijo que "ya durante todo el año, ha habido algunas cosas que quizás fueron un poco controvertidas", y añadió: "Queremos ganar con claridad. Debería tratarse de eso, no de decisiones controvertidas".

Hamilton insistió una vez más en que gastará en eso "ninguna energía", y repitió ese argumento a una pregunta directa: "¿Podrías decir 100% con el corazón en la mano que confías en que el hombre con el que estás compitiendo hará lo correcto el domingo?". Antes de eso, había explicado la prenda de ropa que había usad en el paddock por la mañana, cuando pasó a los periodistas de nuestra web hermana Autosport.com en una cola formada para hacerse los primeros test COVID del evento. El mensaje que llevaba en la espalda, "vete a la mierda" (fuck off) era "solo una coincidencia".

Y añadió: "Quiero decir, yo no hice esa prenda. Así que, literalmente, hasta que no me lo puse no vi el mensaje en la parte de atrás".

En las primeras horas del día, en una videollamada por Zoom que Red Bull había organizado antes de las ruedas de prensa de la FIA para Verstappen y Sergio Pérez, el primero había sugerido que había sido penalizado en Yeda por algo que otros dos pilotos también habían hecho. Cuando se le preguntó a qué incidentes se había referido, Verstappen dijo: "Realmente no entiendo, por supuesto, por qué otros incidentes se juzgan de manera diferente".

"Fue entre los dos pilotos de Ferrari [donde Charles Leclerc se saltó la curva 2 como había hecho Verstappen en el segundo reinicio durante su batalla con Carlos Sainz]. Y posiblemente entre George [Russell] y [Lance] Stroll [donde Stroll se salió de la pista y pasó al piloto de Williams en la primera vuelta de la carrera de Yeda, pero la FIA no lo investigó], creo. Claramente, hubo diferentes opiniones al respecto".

Autosport recordó a Hamilton un incidente justo después de que Verstappen le dejara pasar por última vez en la carrera de Yeda, donde el heptacampeón sacó también de pista en la última curva y al neerlandés. Masi había dicho que estuvo "al límite de una bandera negra/blanca por conducta antideportiva" cuando se lo explicó al director deportivo de Mercedes, Ron Meadows.

Nuestra web hermana quería preguntarle a Hamilton en la rueda de prensa posterior al GP de Arabia Saudí, pero no hubo tiempo porque ambos rivales tuvieron que declarar ante comisarios y la conferencia fue más corta de lo habitual.

"Sí, me parece un poco extraño", dijo Hamilton cuando Autosport le pidió que explicara su perspectiva de esa maniobra un poco justa por su parte. "Porque, en primer lugar, puedo utilizar toda la pista. Obviamente pasé a Max y yo estaba completamente cerca, así que no era como si estuviera a su lado y luego le sacara de pista. Y quería asegurarme de obtener la mejor salida posible".

Verstappen luego repitió su idea: "Para mí hay reglas diferentes en comparación con otros pilotos", y ambos dijeron que no era necesario que se sentaran a discutir nada antes del próximo domingo.

La última pregunta en el tiempo permitido se refería a cómo se sentía cada rival acerca de la retransmisión de la carrera del domingo en abierto en sus países de origen: Ziggosport en los Países Bajos, donde ese canal tiene un contrato exclusivo para dar la F1, al igual que Sky F1 y Channel 4 en el Reino Unido.

"Crecí en una era en la que ver la F1 era gratis", dijo Hamilton. "Y recuerda haber podido encender la tele y verlo hace muchos años. Sé que así ha cambiado el mundo, obviamente, con la televisión de pago. Pero creo que es increíble [que la carrera final se emite de forma gratuita en Países Bajos y Reino Unido].

"Particularmente en una época en la que vivimos ahora, donde la gente se ha visto tan afectada por la COVID. La gente perdió trabajos, negocios... y por eso creo que eso es genial. Creo que es un gran regalo en este momento del año que la gente pueda ver un deporte y no tenga que preocuparse de cómo lo van a poder ver".

Verstappen dijo: "Sí, lo mismo para mí. Por supuesto. Es genial que la gente pueda verlo. Y creo que también para nosotros es aún más especial porque es la primera vez que un piloto holandés tiene la oportunidad de ganar un campeonato. Con suerte, mucha gente pondrá la tele".

Y con eso, terminó la conferencia de prensa.

Autosport se dirigió a la parte superior de los escalones con vistas al paddock del circuito Yas Marina de Abu Dhabi, donde ambos pilotos se dirigirían después de la conferencia de prensa, a la izquierda debajo de nosotros. Allí se reunieron filas de fotógrafos: ¿habría alguna interacción fuera del estudio de la sala de prensa?

Verstappen ya se había ido y estaba hablando con medios de televisión cuando llegamos. Hamilton, con una camiseta de Mercedes y no con su curioso atuendo de llegada, había esperado. Se fue con un encargado de prensa de Mercedes y luego fue a realizar sus entrevistas televisivas individuales. Todo eso sirvió para resaltar cuánto interés hay en el resultado de este fin de semana. Incluso lo mundano que tiene el análisis que se está haciendo.

Entonces... ¿qué aprendimos de la rueda de prensa codo a codo entre Verstappen y Hamilton?

Realmente no hay muchas cosas que no supiéramos, aunque era importante preguntarle a Hamilton su perspectiva sobre la maniobra que casi le supone una bandera blanca y negra en Yeda, ya que muchos lo consideran la prueba de que él también cruzó los límites en esa carrera.

Notamos que ni una sola vez los rivales por el título se miraron entre sí. La tensión se cortaba con un cuchillo pero, igualmente, fueron respetuosos y eligieron sus palabras con cuidado.

Eso no fue sorprendente. En este momento crucial, ninguno de los dos quiere dar al otro una munición que pudiera usar para presionar a su rival para encontrar esa décima extra en la clasificación o un centímetro en la batalla el domingo.