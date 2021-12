¿Por qué la F1 no entrega el trofeo de campeón en la última carera?

En muchos deportes, en el último evento de la temporada se entrega el trofeo al ganador. En las 500 Millas de Indianápolis, se da el trofeo Borg-Warner al vencedor momentos después de bajarse del coche, en la NFL el Trofeo Lombardi se da a los ganadores de la SuperBowl en el campo, y el trofeo de Campeón del Mundo de fútbol o de la Champions League se da en el palco instantes después de acabar el partido. Sin embargo, el trofeo de campeón en la Fórmula 1 nunca está presente en la carrera final de la temporada. ¿Por qué? Lo descubrimos.

¿El campeón del mundo de F1 recibe un trofeo?

Aunque no sea una copa que se vea muy a menudo, el campeón del mundo de pilotos de F1 recibe un trofeo, simplemente que no se lo dan en la última carrera de la temporada.

¿Se quedan los pilotos de F1 el trofeo de campeón?

Hay dos tipos de trofeos entregados a pilotos y constructores de F1. Los trofeos que ves que se entregan en el podio, tanto al piloto ganador como al equipo, son solo de ese gran premio y sí pasan a pertenecer a los vencedores. Algo quizá menos conocido es que los pilotos no tienden a quedarse con los trofeos que ganan. Los equipos de F1 suelen poner una cláusula en el contrato que establece que el equipo puede quedarse con los trofeos que gana un piloto, aunque ellos reciben (o pueden pagar) una réplica de su trofeo. Eso varía de una escudería a otra, incluso de un piloto a otro, aunque Red Bull tiene una pared con una vitrina de trofeos de dos pisos en el vestíbulo de su fábrica.

Sin embargo, al final de la temporada, el piloto y los constructores campeones reciben los trofeos oficiales del campeonato del mundo de F1, que conservan durante un año antes de tener que devolverlos a los ganadores de la campaña siguiente.

¿Cuándo se entregan los trofeos de campeón de la F1?

El trofeo del Campeonato del Mundo de Pilotos se da y recibe en la Ceremonia de Entrega de Premios anual de la FIA, que es un evento separado de la última carrera, en otra fecha. Conmemora varios eventos y categorías organizadas por la FIA, incluida la F1, y entrega premios por varias acciones dentro y fuera de la pista. El premio que se reparte al final del evento, el momento cumbre de la gala, es la entrega del Campeonato del Mundo de Pilotos de Fórmula 1. Como la última carrera de la temporada 2021 es el GP de Abu Dhabi el 12 de diciembre de 2021, la ceremonia de entrega de premios de la FIA se llevará a cabo el jueves siguiente, es decir, el 16 de diciembre en París.

Elampeón del mundo de Fórmula 1 2016 Nico Rosberg y su esposa Vivian

¿Por qué no se da el trofeo de campeón de F1 en la última carrera y sí en una gala aparte?

La razón por la que el trofeo se entrega en un evento separado es que, a diferencia de la Copa del Mundo de fútbol o la Superbowl, siempre existe la posibilidad de que el resultado de la carrera final cambie en los días posteriores a disputarse.

Ha habido varios casos en los que los pilotos recibieron sanciones posteriores a la carrera en 2021 y no siempre se resolvieron en las horas posteriores a cada gran premio. Sebastian Vettel fue descalificado del Gran Premio de Hungría 2021 después de no poder aportar su equipo la muestra de combustible requerida, mientras que tanto Nicholas Latifi como Nikita Mazepin recibieron sanciones posteriores a la carrera en Austria por no reducir la velocidad lo suficiente bajo dobles banderas.

El propio Código Deportivo Internacional de la FIA también permite que los competidores soliciten al máximo organismo rector el derecho de revisión si se descubre algún elemento nuevo que pueda poner en riesgo la decisión de los comisarios. Esa solicitud puede llevarse a cabo hasta 14 días después de un evento en cuestión, pero las reglas establecen que no se puede presentar una solicitud final a menos de cuatro días antes de la ceremonia de entrega de premios de la FIA. Para 2021, como la gala de premios se llevará a cabo cuatro días después del final de la temporada, cualquier protesta o reclamación deberá presentarse en la noche de la última carrera.

¿Puedo ver la gala de entrega de premios de la FIA por televisión?

Si bien la ceremonia de premios normalmente no se ha televisado, sí se ha retransmitido en los últimos años. Eso les ha dado a los aficionados la oportunidad de ver el prestigioso evento en directo, por internet.

¿Alguna vez se han repartido los trofeos de campeón en la última carrera de la temporada?

No. Las reglas de la FIA siempre han dejado claro que los trofeos de campeones del mundo siempre se entregan en la Gala de Premios de la FIA. Y aunque en los últimos años se ha estudiado la posibilidad de celebrar un evento con público, algo que sería espectacular, esa idea nunca ha prosperado.

¿Cuál es el diseño del trofeo de campeón del mundo de F1?

El trofeo de pilotos presenta los nombres y firmas de todos los ganadores de temporadas anteriores. Esos nombres y firmas van rodeando de arriba a abajo la copa, que está posada sobre una base que es una corona de laurel y que se abre camino desde la parte inferior hasta la parte superior del trofeo. En la parte superior de ese diseño de corona hay un círculo que representa a la Tierra, es decir, el mundo del que los pilotos son campeones. El trofeo de constructores presenta los logos de los campeones cada año, recorriendo los costados.

El rostro de Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, se refleja en el trofeo del mundial