Miedo y lágrimas: la supervivencia de Nyck de Vries camino a la F1

Nyck de Vries debutará en la Fórmula 1 a tiempo completo en 2023 con el equipo AlphaTauri, un comienzo algo tardío para un piloto, a los 28 años. "Soy uno de los pilotos más veteranos, ha sido un largo camino hasta llegar aquí", afirma en el podcast Tauri Talk de su nuevo equipo. "He crecido al lado de muchos de los pilotos actuales de la parrilla. Me siento más o menos parte de su generación".

Y eso es cierto: de los otros 19 pilotos de la actual F1, varios de ellos han estado cerca de De Vries en categorías de apoyo. De la Fórmula Renault 2.0 a la GP3, pasando por la Fórmula 2, ha competido con Pierre Gasly, Esteban Ocon, George Russell, Lando Norris, Guanyu Zhou y, sobre todo, Charles Leclerc y Alexander Albon, que coincidieron con él en las tres categorías mencionadas. Por no hablar de los pilotos que llegaron a la Fórmula 1 antes que él y ya se han ido...

¿Cómo ha tardado tanto en llegar a la élite un joven piloto que al principio prometía tanto? No es casualidad que se uniera al programa de jóvenes pilotos de McLaren con 15 años, en 2010.

"Tuvimos mucho éxito en el karting", señala De Vries. "Ganamos el Campeonato de Europa y dos títulos mundiales consecutivos, y yo tenía contrato con McLaren. El momento fue muy bueno, porque Lewis [Hamilton] acababa de debutar en la Fórmula 1 y, obviamente, tuvo mucho éxito. Como resultado, muchos equipos de Fórmula 1 se interesaron por los jóvenes pilotos y los buscaron a una edad temprana para intentar tener un éxito similar".

La transición a los monoplazas no fue tan bien como se esperaba para el joven holandés. No decepcionó, terminando quinto en sus dos primeras temporadas en la Eurocup Fórmula Renault 2.0 antes de ganar el título en 2014, pero se esperaban mejores resultados de él. "Físicamente, creo que estaba bastante subdesarrollado", dice el piloto de 1,67 m sobre su llegada a la FR2.0. "No era precoz, tenía 17 años pero mi cuerpo era de uno de 14".

Nyck de Vries y Pierre Gasly en 2013. El francés ganó el título de la FR2.0 Eurocup ese año.

Nyck de Vries pasó entonces a la categoría superior, la Fórmula Renault 3.5, donde consiguió el tercer puesto en el campeonato y fue el mejor debutante. En 2016, pasó a la GP3, donde fue sexto con ART Grand Prix mientras sus compañeros de equipo Charles Leclerc y Alexander Albon luchaban por el título.

"A finales de año [2016], la dirección cambió en McLaren y perdí su apoyo financiero", relata De Vries. "A partir de ese año, lo pasé muy mal porque no tenía forma de continuar mi carrera sin apoyo económico. No sabía cómo seguir. Me vi probando en DTM con Audi y con Ferrari en GTE. Me estaba planteando seriamente alejarme de mi sueño y mi objetivo, que era obviamente la Fórmula 1. Pero, literalmente, una semana antes de la primera prueba de la temporada de Fórmula 2, todo cuajó con la ayuda de Ricardo Gelael".

El padre de Sean Gelael ayudó a financiar la temporada 2017 de Fórmula 2 de De Vries, en los equipos Rapax y luego Racing Engineering. "No tuve ninguna oportunidad real de luchar por nada", lamenta. "Era una cuestión de supervivencia, sólo tenía que asegurarme de sobrevivir en monoplazas, y lo hicimos".

De Vries iba a tener una gran oportunidad para 2018: unirse a Prema Racing, el equipo que había triunfado los dos años anteriores con Pierre Gasly y Charles Leclerc. Sin embargo, a pesar de algunas buenas actuaciones, con el equipo transalpino sólo consiguió el cuarto puesto en el campeonato, por delante de tres ingleses, entre ellos dos debutantes: George Russell, Lando Norris y Alexander Albon. Tres abandonos en carreras principales le costaron caro, en una etapa en el que esa carrera principal de cada fin de semana determinaba la parrilla de salida para la carrera al sprint.

"Si no hubiera sido por algunos errores míos, podríamos haber acabado segundos o terceros", dijo De Vries. "Creo que teníamos un ritmo muy bueno, ganamos muchas carreras, pero cometí algunos errores costosos. Especialmente en la Fórmula 2, donde había la carrera principal y la carrera al sprint, podía arruinar un fin de semana. En dos ocasiones estábamos luchando por la victoria pero tuvimos un accidente. En resumen, se perdieron dos fines de semana. Los tres primeros -George, Lando y Alex- ascendieron a la Fórmula 1, pero yo no, que acabé cuarto".

Nyck de Vries no siempre se sintió apoyado en Prema.

Y según él, el ambiente en Prema no era especialmente sano. "Venían de ganar dos títulos con Pierre y Charles, y sus expectativas eran sólo ganar y dominar. Recuerdo un momento en Bahrein: tras la primera sesión de clasificación íbamos cuartos. En la Fórmula 2, si estás entre los siete primeros, siempre es bueno porque hay una carrera principal y una carrera al sprint, y lo que cuenta es la regularidad. Volví al box y el equipo me dijo literalmente que si perdíamos el título por no haber lorado esa pole, era culpa mía. Eso me golpeó. Ese era mi entorno en ese momento, y simplemente no lo gestioné lo suficientemente bien".

Como señal de ese difícil periodo, De Vries desperdició sus opciones de victoria en un adelantamiento fallido al líder George Russell en la carrera principal de Bakú. Se encontraba octavo en el campeonato, ya a 31 puntos del primero, Lando Norris, y sabía que puntuar al día siguiente sería complicado.

"Estaba demasiado asustado para volver al garaje", revela el entonces piloto de Prema. "Fui literalmente a la ciudad y lloré en un pequeño banco en medio de Bakú. Y envié un mensaje a mi entrenador para preguntarle cuándo me necesitarían de vuelta. Me fui durante una hora y media porque estaba demasiado asustado coo para volver. Ese tipo de presión interna, no la gestioné lo suficientemente bien".

De Vries finalmente volvió a ART en 2019 y ganó el título de Fórmula 2, antes de coronarse en la Fórmula E dos años después con Mercedes. Su exitoso 'cameo' en el Gran Premio de Italia 2022, cuando el piloto de Williams Albon tuvo apendicitis, contribuyó a su ascenso a la máxima categoría, sin duda ayudado en gran medida por el juego de las sillas iniciado por Sebastian Vettel y continuado por Oscar Piastri y Fernando Alonso.