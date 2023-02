Alonso: "Tengo hambre de ganar desde niño"

Cargar el reproductor de audio

Uno de los debates más habituales entre los aficionados, uno en el que nunca las dos partes se ponen de acuerdo, es quién es el mejor piloto de Fórmula 1. Por una parte, hay quien se aferra a las estadísticas, en las que dominan Lewis Hamilton y Michael Schumacher, y otros al talento de nombres que, con menos títulos como Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Max Verstappen o algunos históricos también brillan y son los favoritos de mucha gente.

Precisamente a Alonso le preguntaron en la web de su nuevo equipo, Aston Martin, si él era el mejor piloto, y el asturiano admitió que es una cuestión muy subjetiva: "Nadie sabe la respuesta a esa pregunta. Cada temporada cambiamos de opinión".

"Durante muchos años pensamos que Michael Schumacher era imbatible y que tal vez había alcanzado un nivel que nadie había alcanzado en la historia de la Fórmula 1. Pero, a lo largo de la historia de este deporte, hemos visto dominar a pilotos diferentes; es imposible compararlos".

Hablando de sí mismo, y muchos le consideran el mejor de la actualidad y uno de los mejores de siempre, el asturiano dijo: "Lo que sí sé es que siempre intento dar el máximo. Nunca estoy desmotivado. No importa si estoy luchando por el quinto o el decimoquinto puesto, para mí es como luchar por la victoria, porque tengo que asegurarme de dar el 100% en cada vuelta de cada carrera".

La siguiente pregunta fue por el mismo lado, aunque era la cuestión de tener que considerarte superior a tus rivales para poder ganarles. Ahí, Alonso sí está de acuerdo en que afrontar cada batalla con mentalidad ganadora es clave. Y no solo en las carreras.

"Hagas lo que hagas en la vida, tienes que tener esa competitividad dentro de ti, tienes que tener ese hambre de ser el mejor", dijo el #14. "Yo tengo ese hambre desde que era niño. Siempre intento ganar a todo el mundo en todo lo que hago".

Además, Alonso expuso su manual de 'samurai' y detalló su manera de enfrentarse a los cara a cara contra otros en cualquier competición: "Ya sea en una carrera, un partido de tenis, una partida de cartas o lo que sea, se trata de ganar. Se trata de aprovechar tus puntos fuertes y usar los puntos débiles de tu oponente en su contra"

"Si no puedo ganarles con el plan A, paso al plan B. Si el plan B no funciona, paso al plan C. Tengo que ganar siempre a quien tenga delante".

Pero Alonso aclaró que no falta el respeto a ninguno de los pilotos con los que comparte parrilla en la Fórmula 1 moderna: "Hay pilotos que están en un momento de forma increíble y los respeto a todos. Todos los pilotos de la parrilla tienen mucho talento, pero yo también estoy en ese grupo y todos en ese grupo tienen diferentes puntos fuertes y débiles".

"Lo que te diferencia es cómo utilizas esos puntos fuertes y débiles", concluyó.

