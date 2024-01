La incursión de Tony Kanaan, estrella de la IndyCar, en la F1

En el año 2004, Tony Kanaan consiguió hacerse con el título de la IndyCar con Andretti Green Racing. El brasileño ganó tres carreras ese año y terminó segundo en seis ocasiones. Su desempeño fue motivo suficiente para que Honda, proveedor de motores de su equipo en el campeonato estadounidense, le recompensara con un test de F1.

El flamante campeón se unió al equipo BAR Honda en el circuito español de Jerez para realizar las pruebas. Naturalmente, circularán historias de que la razón detrás de aquel test era dar el salto a la Fórmula 1, pero él mismo remite de antemano esos rumores al reino de la fantasía. "Es sólo un agradecimiento por haber ganado el campeonato", subrayó.

Así, el jueves 29 de septiembre de 2005, un día de calor abrasador con temperaturas de unos 30 grados en el circuito andaluz, Kanaan se subió por primera vez a un coche de F1. Poco después de las nueve de la mañana, empezó a rodar por primera vez con el chasis 007-01, el monoplaza de desarrollo para 2006.

En la sesión matinal, destinada principalmente a conocer la máquina, el campeón de la IndyCar llegó a dar dieciocho vueltas. Un problema electrónico le impidió completar más. Volvió a la pista por la tarde y, a pesar de varios trompos, alcanzó un total de 51 giros, mejorando constantemente sus tiempos. Finalmente, su test de F1 acabó antes de tiempo debido a un problema en la caja de cambios.

"Fue un buen día", reflexionó Kanaan sobre sus primeros metros en un coche del Gran Circo. "No tenía grandes expectativas antes de venir aquí y sólo quería disfrutar de la experiencia e intentar ayudar al equipo en todo lo que pudiera. Fue un día corto para nosotros. Largo en términos de tiempo, pero fueron tandas cortas. Tuvimos que arreglar algunas cosas del coche, lo que nos llevó mucho tiempo. Pero en total completé 51 vueltas y me sentí muy bien".

Kanaan explicó que intentó mantener la calma en medio de los problemas: "Por supuesto que quería conducir, pero a veces te pasa esto con los coches de carreras, especialmente cuando estás probando. A veces tienes problemas y a veces se rompen, así que tienes que arreglarlo. Así que no, no fue frustrante".

Como piloto de la IndyCar, Kanaan está y estaba más que acostumbrado a las fuerzas G, pero los coches de F1 producen considerablemente más carga aerodinámica. También se preparó para ello. "Sabía desde hace varios meses que iba a hacer el test, así que me preparé durante mucho tiempo. Era diferente a lo que estoy acostumbrado. Las fuerzas G son mayores que en la IndyCar, pero la dirección es mucho más ligera y eso me facilitó las cosas. No sentía mucho [dolor] en el cuello, probablemente porque me había preparado bastante bien. Tampoco hice tandas largas, ¡así que imagino que entonces es más duro! Es igual de físico que la IndyCar, pero de otra manera".

¿Qué fue lo que más le sorprendió en ese test? "Lo buenos que son los frenos", señaló el brasileño. "Sé que todo el mundo dice lo mismo y, por supuesto, ya me habían dicho que eso me impresionaría, pero me impresionaron". Así, lo calificó un "día muy bonito" y, en última instancia, dio las gracias a Honda por esta oportunidad. "Es realmente un sueño hecho realidad para mí".

Kanaan puso fin a su carrera deportiva en la IndyCar en este 2023. No volvió a ganar el campeonato de monoplazas americano, pero el piloto de Salvador, ahora de casi 50 años, llegó a ganar las 500 millas de Indianápolis en 2013.