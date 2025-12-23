Arrow McLaren se traslada a su nueva sede "de última generación" para la IndyCar

El camino al trabajo de los aproximadamente 120 empleados de Arrow McLaren será radicalmente diferente cuando vuelvan de las vacaciones de invierno el 5 de enero de 2026, ya que marcará oficialmente el primer día del equipo en el nuevo McLaren Racing Center (MRC).

Arrow McLaren tomó las llaves del taller de Andretti el 1 de julio y comenzó un proyecto de renovación de seis meses en el que se ampliaron las instalaciones para agrandar sus infraestructuras.

El director del equipo Arrow McLaren, Tony Kanaan, cree que la nueva sede pone al equipo en una posición más representativa respecto a su histórico nombre.

"Cuando digo McLaren, que vas a ir a McLaren, piensas que vas a entrar en un edificio de última generación", dijo Kanaan a Motorsport.com. "Y la expectativa es porque seamos sinceros, ven a gente que conducen un McLaren para ir a un restaurante y aparcan en frente. Es un estatus. En cuanto a la percepción de la gente realmente le gusta. Y luego traes a la gente a la antigua sede - que era genial - cuando compramos el equipo, pero hubo una transición y ya no coincidía".

Kanaan puso de ejemplo los estándares establecidos por el CEO de McLaren Racing, Zak Brown, en la Fórmula 1, con un equipo que recientemente ganó el campeonato de constructores y de pilotos, y cómo el programa de IndyCar necesita igualar ese nivel de éxito.

"Somos pilotos, pero nos gustaría establecer unos estándares", dijo Kanaan, campeón de las 500 Millas de Indianápolis en 2013. "Somos diferentes. Pensamos de forma diferente. Creamos el nombre de un color: es papaya. Así que, si vas a predicar e introducir una cultura y un ambiente para tener un mejor lugar para trabajar, las palabras no hacen nada, tienes que hacerlo con hechos".

Y el McLaren Racing Center debería ayudar a hacer exactamente eso, ya que las instalaciones albergan estancias que antes eran externas, como un gimnasio y un centro de recuperación, junto con un departamento gráfico y equipamientos mejorados.

Las reformas han corrido a cargo de Dillon Construction Group, la misma empresa que construyó el edificio en 1996 para Team Green.

No se puede subestimar la importancia de la mejora, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño que ha adquirido Arrow McLaren en las últimas temporadas.

"Era taller pequeño, éramos 120 personas en un taller que era de 30 personas cuando empezamos", dijo Kanaan. "Puedes ver quién llegó tarde al trabajo porque él o ella tuvo que aparcar en el césped".

Sin embargo, la mayor mejora que aportará el MRC es poder disponer de la maquinaria necesaria para hacerlo todo internamente. Eso es algo que finalmente pone a Arrow McLaren al nivel de escuderías como Andretti, Chip Ganassi Racing y Team Penske.

"Ese es el nivel al que tienes que estar", dijo Kanaan. "No es por competir con esos tipos. Es la capacidad de construir cosas. En la IndyCar, las reglas son bastante estrictas, pero todavía hay cosas que tenemos que fabricar. No podíamos instalar una máquina en el antiguo taller porque no teníamos espacio; entonces teníamos que enviarla a otro sitio. El envío, el coste, el tiempo, el plazo de entrega, estás esperando a que un tercero lo haga realidad, y hay retrasos de todo tipo. Y las carreras no esperan".

"Todas esas cosas, todos esos factores, cuentan para poder vencer a esos tres equipos punteros, porque sé y la gente que he contratado para estar aquí ahora, saben lo que hace falta".

Todos en el equipo han ayudado con la mudanza, con Kanaan incluso montando escritorios la semana pasada en el mismo edificio en el que nunca pensó que volvería a entrar.

"Obviamente, hay un montón de recuerdos en ese taller para mí", dijo Kanaan, en referencia a sus ocho temporadas con Andretti (2003-10) como piloto, entre las que ganó el título de IndyCar en 2004.

"El icónico coche 7-Eleven. Me despidieron de ese edificio. Recuerdo que salí por esa puerta principal por la que acabo de entrar hoy diciendo: 'Nunca volveré a pisar este edificio'. No debería haberlo dicho, pero ahora las posiciones están invertidas y ahora yo puedo despedir a gente, cosa que no haré espero".

El otro factor destacable es el momento elegido para mudarse al MRC. Con un nuevo coche de Indy previsto para 2028, el trabajo entre bastidores ya está en marcha.

Y Kanaan está "más confiado de lo que estaba hace dos meses", ya que "la mayor diferencia va a ser cuando el personal reciba el nuevo coche y tenga la posibilidad de imprimir en 3D y resolver algunos de los problemas que conlleva un coche nuevo, porque nadie es perfecto", dijo. "No es un insulto a nadie ni nada por el estilo, pero simplemente es así".

Ser capaz de manejar eso internamente también ayudará a Arrow McLaren con el desarrollo: "Puedo buscar soluciones a mis propias cosas. Y ahí es cuando vas a ver, probablemente, un poco más de diferencias en el primer año del nuevo coche porque los equipos que tienen más capacidades, claramente van a estar por delante. Así son las cosas. Por lo tanto, fue el momento perfecto".