¿Se ha equilibrado la mala suerte de Russell y Antonelli en la lucha por el título?

George Russell considera que la ventaja de 25 puntos que que tiene su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli en la clasificación de pilotos tras el Gran Premio de Gran Bretaña "probablemente sea correcta" a juzgar por sus rendimiento, pero no está nada seguro de que la mala suerte se haya repartido de forma equitativa.

Antonelli sufrió la rotura del protector de rueda en los últimos compases de la carrera de Silverstone, cuando rodaba en segunda posición y se acercaba al que acabaría siendo el ganador, Charles Leclerc. Tras entrar dos veces en boxes para solucionar el problema, Antonelli acabó en la décima posición, pero una penalización de cinco segundos por múltiples salidas de pista le dejó fuera del top 10.

Mientras tanto, Russell se benefició al recuperarse de un pinchazo lento sufrido al inicio de la carrera para terminar segundo y recortar 18 puntos al italiano.

Inmediatamente después de la carrera, se le preguntó a Russell si la mala suerte se había equilibrado entre los dos pilotos de Mercedes: "No estoy seguro de si la suerte ya se ha equilibrado o no. Sin embargo, basándome en mis resultados y en los suyos a lo largo de estas nueve carreras, creo que probablemente una diferencia de 25 puntos a su favor es lo más acertado".

Russell cree que la diferencia actual que le separa de Antonelli es "justa", ya que admitió que su compañero ha tenido un comienzo de temporada más sólido.

"Ha hecho un mejor trabajo que yo este año hasta ahora, así que se merece estar por delante de mí", afirmó Russell. "Si deberían ser 25 puntos, 10 o 35 es algo discutible, pero en ese orden de cifras [es correcto]".

"Obviamente, yo también perdí 15 puntos en Mónaco con la penalización de boxes. Creo que estar entre 10 y 30 puntos por detrás es probablemente lo justo", añadió.

George Russell, Mercedes; Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

¿Están ahora en igualdad de condiciones Russell y Antonelli en cuanto a mala suerte?

Aunque cada incidente de mala suerte debe analizarse por separado, trazar una línea con el número de momentos de mala suerte y la magnitud de su impacto ofrece una indicación general de si realmente están igualados Russell y Antonelli.

No se ha incluido el problema con la unidad de potencia de Russell durante la clasificación del GP de China, ya que aún así pudo clasificarse en la primera fila.

GP de Japón - Russell, perjudicado por un Safety Car

El primer caso de mala suerte pura, y el más evidente, fue el momento en que salió el coche de seguridad durante el Gran Premio de Japón tras el accidente de Ollie Bearman, que se produjo apenas unos segundos después de que Russell saliera de boxes tras realizar su parada.

Eso dio a Antonelli y a otros la oportunidad de realizar una parada en boxes sin perder tanto tiempo, lo que permitió al piloto de 19 años alzarse con la victoria, mientras que Russell se vio atrapado en el aire sucio de otros coches, lo que le acabó bajando hasta el cuarto puesto y supuso una diferencia de 13 puntos a favor de Antonelli.

GP de Canadá - la fiabilidad le quita a Russell 25 puntos potenciales

Russell estaba ganándole el duelo cuerpo a cuerpo a Antonelli en Montreal, después de haber ganado ya la carrera sprint y haber consiguiendo la pole position para el Gran Premio. Sin embargo, el piloto británico sufrió un fallo eléctrico mientras lideraba y se defendía de su compañero de equipo, lo que a modo comparación supuso que Antonelli sumase 25 puntos y Russell se fuese de vacío.

GP de Mónaco - la FIA y la propia Mercedes "penalizan" a Russell

Aquí es donde la cosa se complica. Si nos fijamos únicamente en la mala suerte de Russell, es justo decir que se le impuso injustamente una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane. Posteriormente, Mercedes no cumplió esta sanción durante su parada en boxes bajo el coche de seguridad, por lo que los comisarios elevaron dicha penalización a un drive-through, que le dejó fuera de los puntos.

Sin embargo, las injustas sanciones por exceso de velocidad en el pitlane también se aplican a Lewis Hamilton, Pierre Gasly e Isack Hadjar, que circulaban por delante o a su altura antes de que se desatara el caos.

Así pues, la pérdida de puntos fue de 25 a favor de Antonelli, pero podría haber sido menor —10 puntos si Russell hubiera terminado tercero, algo para lo que iba bien encaminado—, pero en este caso hemos interpretado el error de exceso de velocidad en el pitlane y el propio error de Mercedes como mala suerte para Russell y no como un error del piloto, por lo que se mantiene la diferencia de 25 puntos.

George Russell, Mercedes Foto: EYE4images / NurPhoto vía Getty Images

GP de Barcelona - Antonelli pierde el podio por una avería

Pasemos a la mala suerte de Antonelli, que sufrió una avería mecánica en Barcelona que le costó el segundo puesto momentos después de adelantar a Russell. Por lo tanto, Russell heredó el segundo puesto y, con ello, salieron de España con diferencia de 18 puntos a su favor.

GP de Gran Bretaña -

Russell fue el primero en sufrir un contratiempo debido a un pinchazo lento que le obligó a entrar en boxes y perder posiciones, pero se recuperó para llegar al quinto puesto. Fue en ese momento cuando le tocó a Antonelli sufrir un contratiempo aún mayor mientras ocupaba el segundo puesto, cuando se le rompió el protector de rueda; una serie de acontecimientos desafortunados que le dejaron fuera de los puntos.

Russell ascendió al segundo puesto y tuvo un golpe de suerte extra cuando Hamilton entró en boxes para cambiar a los neumáticos blandos, ya que Ferrari anticipaba una reanudación al final de la carrera que nunca llegó, lo que le regaló a Russell el segundo puesto y le supuso una ganancia de 18 puntos al piloto británico.

Así sería la diferencia entre Russell y Antonelli sin "mala suerte"

Carrera Variación de puntos Ventaja total de Antonelli sobre Russell GP de Japón Antonelli suma 13 puntos 13 GP de Canadá Antonelli suma 25 puntos 38 GP de Mónaco Antonelli suma 25 puntos 63 GP de Barcelona Russell suma 18 puntos 45 GP de Gran Bretaña Russell suma 18 puntos 27

Así pues, en esta situación extrema en la que se tienen en cuenta todos estos escenarios pero nada más cambia, la suerte de Antonelli (o quizás la ausencia de mala suerte) le ha dado una ventaja de 27 puntos sobre Russell. Teniendo en cuenta la diferencia de 25 puntos entre ambos tras nueve grandes premios y cuatro carreras al sprint, la clasificación sitúa a Russell dos puntos por delante en este escenario.

Sin embargo, los campeonatos del mundo de Fórmula 1 no se ganan con escenarios hipotéticos ni nada por el estilo. Tanto a Antonelli como a Russell les ocurrirán más incidentes que escapan a su control, por lo que el británico no se preocupa por esos puntos perdidos.

Para Russell se trata de controlar lo que está en sus manos para darse a sí mismo la mejor oportunidad de recortar la diferencia de 25 puntos respecto a Antonelli, y no de plantearse escenarios del tipo "¿y si…?".

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