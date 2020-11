Stroll, lastrado por la COVID-19, necesita "un pequeño abrazo"

Si miramos las clasificaciones de los últimos cinco grandes premios, Lance Stroll aparece sin haber sumado un solo punto. Desde su podio en Monza, el piloto de Racing Point ha bajado del cuarto al undécimo puesto en el campeonato de pilotos como consecuencia de una serie de incidentes de las que solo a veces fue responsable.

Fue víctima de un violento accidente en Mugello debido a un pinchazo repentino, sufrió una colisión con Charles Leclerc en Sochi, donde presentó los primeros síntomas de COVID-19, y se tuvo que perder el GP de Eifel por enfermedad. En Portugal, como en Imola, estuvo a casi medio segundo de su compañero Sergio Pérez en clasificación.

Las fotos del accidente de Stroll 1 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 2 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 3 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 4 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza de Lance Stroll, Racing Point RP20 después del accidente 5 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 6 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 7 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 8 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images El monoplaza chocado de Lance Stroll, Racing Point RP20 9 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lance Stroll, Racing Point en la parte trasera de un Scooter después de un accidente 10 / 10 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

En carrera ha tenido múltiples colisiones, incluyendo un golpe sobre uno de sus mecánicos el pasado domingo, que afortunadamente no pasó a mayores.

“Está claro que no está a su nivel anterior”, confirmó el director técnico de Racing Point Andrew Green. "En comparación con Monza, hay una clara falta de confianza en la que tendremos que trabajar durante las próximas semanas para tratar de que se recupere”.

“Creo que la enfermedad (el coronavirus) lo perjudicó mucho. Habíamos oído hablar del tiempo que lleva recuperarse, y creo que lo necesita. Debe recuperar su confianza y creer en sí mismo. Será entonces cuando volvamos a ver al Lance que tuvimos en los dos primeros tercios de temporada”.

El estado de ánimo de Stroll quedó claro en las entrevistas posteriores a la carrera en Imola, con respuestas más cortas de lo que acostumbra.

"Obviamente ha sufrido física y mentalmente", respondió Green. "En Mugello tuvo un accidente muy grande. Probablemente eso afectó a su confianza. Físicamente, pensamos que iba a ser difícil volver a Portimao. Creo que no está en la misma condición mental que tenía hasta hace unas carreras, pero creo que necesitaba dos grandes premios para recuperarse y ya las ha pasado".

"No es realmente un gran problema, pero si no tienes un control perfecto del coche, si no entiendes los neumáticos y no los pones en la ventana correcta de trabajo, entonces puedes parecer un idiota. Tenemos que volver a ponerle en el camino correcto. Podemos hacerlo. Tenemos las herramientas y la gente adecuada para hacerlo".

"Creo que probablemente la mitad del trabajo es darle un pequeño abrazo y decirle: 'Vamos, ponte de pie, vamos a seguir adelante, a hacer las últimas carreras y tratar de volver al tercer puesto del mundial. Creo que su capacidad es mayor de lo que hemos visto, pero es un poco difícil para él en estos momentos”.

Con información adicional de Adam Cooper