Stroll no podía dudar de sí mismo en 2023 y habla de "mala suerte"

Mientras que su compañero Fernando Alonso logró ocho podios a lo largo de todo el año, el mejor resultado de Lance Stroll fue un cuarto puesto en el GP de Australia.

Sin embargo, después de mucho trabajo para encontrarse más a gusto con el AMR23, el piloto canadiense terminó la campaña cosechando sólidos quintos puestos en Brasil y en Las Vegas.

Lance Stroll asegura que esos resultados a finales de año fueron un reflejo de que se sentía más cómodo con el coche a medida que los cambios en el coche lo hacían más de su agrado.

"Se siente bien conseguir buenos resultados", dijo. "Pero sabía que si me sentía cómodo y podía conducir el coche como quería sin tener que lidiar y sortear cosas que inherentemente me molestaban en el coche, estaría a un buen nivel y sacaría lo mejor de mí mismo".

"Y sé que durante unos meses con todos los cambios que se hicieron, hubo fines de semana en los que simplemente no podía llegar a ese punto donde me sentía libre y cómodo con el coche. Y a este nivel, cuando tienes esos problemas, cuando el coche no se comporta como quieres realmente y no se adapta a tu estilo de conducción, nada funciona".

"Y creo que en esos momentos no puedes poner duda de ti mismo, es como que sólo tienes que saber que cuando todo está como quieres va a ir bien, pero cuando el coche no se comporta de la manera que quieres va a ser más difícil".

"Así es la Fórmula 1, los pilotos son todos de un nivel muy alto, nunca puedes ser competitivo si no estás cómodo y confiado con tu coche. Creo que esa es mi percepción", explicó el piloto canadiense de Aston Martin.

La temporada de Stroll también ha estado marcada por los problemas técnicos, que con frecuencia le han hecho perder un tiempo valioso en los entrenamientos y a veces ha afectado a sus carreras.

"Ha sido una temporada con muy mala suerte, muchas oportunidades perdidas", dijo. "No me gusta usar la excusa de la mala suerte, pero creo que sí fueron oportunidades perdidas".

"Pero supongo que es mala suerte cuando pienso en las averías y demás. Tuvimos carreras como la de Arabia Saudí que iba cuarto cuando sucedió el problema de motor, o en la la qualy de Mónaco cuando pasé por encima de los restos de otro coche, dañar el coche en la Q2 y salir en la mitad de la parrilla en Mónaco te hace perder todo el fin de semana. Pienso en fines de semana como Suzuka, donde hicimos una buena carrera y falló el alerón trasero".

"En Zandvoort no hicimos la parada en boxes cuando empezó a llover, nos quedamos en la pista, fue una decisión equivocada. Estábamos en una buena posición para sumar muchos puntos. Pero creo que eso forma parte de la temporada", añadió.

Reflexionando sobre sus infortunios, dijo: "A veces te sale muy bien y a veces no sale como quieres. Y creo que mientras intentes estar presente y centrarte en cada fin de semana, todas estas cosas que van mal pueden cambiar muy rápido en la siguiente carrera y de repente todo va bien".

"Y si no estás totalmente centrado y te quedas atrapado en el pasado, sobre todo en lo que ya pasó, a veces te pierdes esas oportunidades cuando pueden volver a presentarse. Y eso no es bueno. Creo que realmente se trata de estar centrado en el presente".

"Se trata de tomarse las carreras de una en una. Y aceptar que a veces puede ser una montaña rusa, que no siempre va a ser un fin de semana tranquilo, no siempre sale todo como quieres, supongo que eso son las carreras hasta cierto punto", concluyó Lance Stroll, hijo del propietario de la escudería de Silverstone, Lawrence Stroll.

