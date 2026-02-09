Ir al contenido principal

Declaraciones
Fórmula 1

Stella pide a la F1 explicar bien las nuevas reglas a los aficionados

Ante los grandes cambios que se avecinan en la F1 2026, el director de McLaren, Andrea Stella, destaca la importancia de explicar todo a los espectadores.

Ruben Zimmermann Jake Boxall-Legge
Publicado:
Andrea Stella, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Foto de: McLaren

En las últimas semanas y meses se ha escuchado repetidamente que el año 2026 traerá consigo los que quizá sean los mayores cambios reglamentarios que haya experimentado nunca la Fórmula 1. Andrea Stella subraya que es importante explicárselos adecuadamente a los aficionados.

Y es que esta temporada, los espectadores de la máxima categoría se encontrarán con numerosos conceptos nuevos, como el "modo de adelantamiento" o la reintroducción de la aerodinámica activa. Todos estos cambios podrían alterar significativamente todo lo que conlleva un fin de semana de carrera, tanto en clasificación como en carrera.

Por ejemplo, los espectadores desde sus casas podrían preguntarse por qué un piloto ha podido adelantar a otro con relativa facilidad en un determinado momento, explica Stella. Es posible, por ejemplo, que la batería de un piloto se haya agotado, por lo que ya no ha podido defenderse, pero el aficionado desde su casa quizá no se haya dado cuenta de ello.

"Es importante que los espectadores comprendan por qué estas maniobras de adelantamiento fueron tan fáciles", subraya Stella. Lo mismo se aplica a la aerodinámica activa. "Nuestros aficionados y espectadores deben tener claro qué significa esto para el consumo de energía".

"Se consume mucha más energía si no se abren los alerones", explica, y añade: "Si los alerones no están abiertos, el coche va mucho más bajo y de repente se ve que toca el suelo. Estas cosas también hay que explicárselas a los aficionados".

Tras la prueba colectiva de la Fórmula 1 en Barcelona, George Russell dijo, por ejemplo, sobre los nuevos coches: "A veces se reduce la marcha al final de la recta, aunque se pise a fondo el acelerador". Y más tarde Esteban Ocon reveló: "En las vueltas de clasificación hacemos "lift and coast" y cosas así".

Así, la Fórmula 1 será muy diferente en la temporada 2026. "Creo que cuanto más claro se lo expliquemos a los aficionados y espectadores, más involucrados se sentirán y más fácil nos resultará seguir ofreciendo un espectáculo tan emocionante como el que hemos podido ofrecer hasta ahora en la Fórmula 1», afirma Stella.

El jefe del equipo McLaren concluye con lo siguiente: "Esa es una de las razones por las que la Fórmula 1 ha ganado tanta popularidad últimamente. Por lo tanto, este año hay que acompañar bien a los espectadores en el camino hacia una nueva era de la categoría".

