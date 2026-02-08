Ir al contenido principal

Fórmula 1

Stella calma a la F1: los miedos por la fiabilidad del 2026 ya se esfuman

El jefe del equipo McLaren, Andrea Stella, afirma que los primeros temores sobre la fiabilidad en torno a la normativa de la F1 2026 se disiparon rápidamente durante el shakedown de Barcelona.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Andrea Stella, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, reveló que muchos de los temores que tenían los equipos  de Fórmula 1 antes del shakedown de Barcelona desaparecieron con bastante rapidez.

Todos los equipos, excepto Williams, participaron en unas pruebas privadas del 26 al 30 de enero de cara a la temporada 2026, que estrenará un nuevo conjunto de reglamentos. Aunque algunos equipos afrontaron la semana de shakedown con reservas sobre la fiabilidad, cualquier preocupación se disipó rápidamente.

"En general, creo que los equipos han mostrado un alto nivel de preparación para el debut de la nueva generación de coches", dijo el jefe del equipo en una entrevista publicada por McLaren.

"Aquellos que temían que se repitiera lo ocurrido hace 12 años con el debut de las unidades de potencia híbridas vieron cómo sus miedos se desvanecían bastante rápido. En cuanto a la unidad de potencia, vimos que incluso quienes llevaban el motor a la pista por primera vez lograron acumular un buen número de kilómetros".

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: McLaren

Continuó: "Más bien, los problemas de fiabilidad que ralentizaron el trabajo en pista, al menos en nuestro caso, estuvieron relacionados principalmente con la enorme complejidad del sistema del coche de 2026, y me gustaría aplaudir a nuestro equipo, que trabajó con un compromiso extraordinario, día y noche, para permitirnos recuperar casi por completo el tiempo perdido al inicio".

"Fue un poco como volver a hace unos años, cuando los primeros test invernales se prolongaban habitualmente hasta altas horas de la madrugada, pero estoy seguro de que, a medida que los equipos conozcan mejor los coches, todo volverá a la normalidad".

McLaren presentará su decoración de Fórmula 1 para 2026 en Bahrein el lunes 9 de febrero, antes de los test de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin del 11 al 13 de febrero y nuevamente del 18 al 20 de febrero. La temporada comenzará con el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.

