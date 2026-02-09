Descubrimos el RaceWatch, el cerebro digital de la F1 que guía a la FIA

La Fórmula 1 es el escenario de la velocidad y los retos, pero el trabajo que lo hace posible también se desarrolla lejos de la pista, entre bastidores. Es el lado invisible de un deporte que, año tras año, se vuelve cada vez más complejo, transformándose en una máquina que va mucho más allá de lo que ocurre en un solo coche. Un lado que merece ser conocido para comprender el enorme esfuerzo necesario para sostenerlo.

Y es precisamente allí, en ese trasfondo repleto de números, datos e imágenes, donde toma forma una de las herramientas más sofisticadas y avanzadas de la FIA, la plataforma RaceWatch, el 'cerebro digital' desarrollado por la propia Federación, en colaboración con la empresa Catapult, sin el cual sería prácticamente imposible coordinar, gestionar, verificar e interpretar en tiempo real cada evento durante un gran premio.

Para responder a una F1 cada vez más compleja se necesitan herramientas igualmente avanzadas, y descubrir cómo funciona esta plataforma también significa comprender el gran compromiso de la Federación Internacional de Automovilismo, que a menudo permanece entre bastidores para mejorar la seguridad y el aspecto deportivo.

Un aspecto que Motorsport.com ha podido explorar en una entrevista exclusiva con la Federación y con Catapult.

Parte de las transmisiones de vídeo, que también incluyen las cámaras de circuito cerrado de la pista, con las que la FIA supervisa la sesión. Foto de: FIA

Hay alrededor de 200 señales que gestionar

"Llevamos 15 años trabajando con RaceWatch. Mucha gente no se da cuenta del tiempo que hemos dedicado a estos sistemas, desde que eran simplemente una parte del sistema de revisión de vídeo. Pero hemos conseguido ampliar las capacidades de esta plataforma, hasta convertirla en lo que llamamos una plataforma de gestión de la competición", explicó Chris Bentley, director de estrategia de sistemas de información de monoplazas de la Federación.

"Este sistema entra mucho más en detalle en muchas de las funciones que gestionamos: desde las operaciones de carrera, como la supervisión de la unidad de potencia, la gestión de los neumáticos, la detección de incidentes y los límites de la pista, hasta el departamento técnico, dirigido por Joe Bauer, incluyendo el funcionamiento de la báscula, cuando se ve a los coches detenerse en la clasificación al inicio del pitlane. Todos estos elementos están integrados en RaceWatch".

Una plataforma en constante evolución que, fin de semana tras fin de semana de carrera, añade nuevas funciones. Basta pensar que, el año pasado, la FIA y Catapult actualizaron el sistema con 23 versiones principales, y muchas otras menores, mejorando no solo las funciones y la visualización de los datos, sino también la capacidad del organismo rector para gestionar una mayor cantidad de información. En promedio, se trata de unas 200 señales de audio y vídeo que hay que supervisar en cada gran premio.

Las cámaras en el pit lane para comprobar que una penalización se cumple correctamente durante las paradas en boxes. Foto de: FIA

De hecho, esta plataforma no solo utiliza las cámaras de la señal gestionada por la FOM, sino también las cámaras de circuito cerrado instaladas a lo largo del circuito. A estas se suman las cámaras integradas en los paneles de la parrilla de salida, las del pitlane sobre la zona de boxes para controlar que cada penalización se cumpla correctamente, las del Parc Fermé sobre cada monoplaza en los garajes, y todas las cámaras 'on board' de cada piloto. El sistema también cuenta con una tecnología avanzada capaz de reconocer y transcribir las pistas de audio, incluidas las radios de los equipos.

Una de las novedades introducidas en 2025 se refiere a las cámaras integradas en los paneles de la parrilla de salida. El sistema es capaz de reconocer en tiempo real el comportamiento de un coche y, por lo tanto, no solo puede señalar a Dirección de Carrera una posible salida en falso, sino también avisar a los pilotos si un coche se ha quedado parado en la parrilla, lo que contribuye a mejorar la seguridad.

Hasta 2024, el reglamento establecía que los comisarios solo podían imponer una sanción si el sensor detectaba un movimiento. Sin embargo, se han dado casos en los que algunos corredores se han movido sin que el sensor registrara ninguna anomalía y, por lo tanto, no han podido ser sancionados, como le ocurrió a Lando Norris en Arabia Saudí en 2024. La inversión en cámaras situadas en la parrilla permite ahora observar estos episodios con mucha más claridad.

Cámaras integradas en los paneles de la parrilla de salida para detectar posibles salidas en falso Foto de: FIA

El sistema reconoce automáticamente los incidentes

Mediante la inteligencia artificial, RaceWatch es capaz de seguir en tiempo real cada coche en pista y analizar su comportamiento. Una capacidad que, en materia de seguridad, marca realmente la diferencia: el conjunto de todas las cámaras y el complejo sistema de posicionamiento desarrollado por la FIA con Catapult permite comprender en pocos instantes lo que está sucediendo en la pista.

Al cruzar todos estos datos, el sistema reconstruye y aprende la trayectoria 'ideal' que los pilotos siguen normalmente y, de este modo, puede detectar automáticamente cualquier accidente o salida de pista. Cuando detecta una anomalía, resalta en amarillo el área afectada en el vídeo, y envía una señal a Dirección de Carrera, que en ese momento puede intervenir en función de la situación.

"Tenemos modelos de lo que esperamos que haga el coche. Tenemos una vuelta de referencia. Y si hay algún tipo de anomalía, como que un coche vaya mucho más lento de lo que debería en un punto, o que dos monoplazas vayan muy lentos, sabemos que es probable que haya habido un accidente. En ese momento, el sistema lo señala y se puede ir directamente a la cámara", explicó Gareth Griffith, director técnico de Catapult.

RaceWatch es capaz de reconocer y señalar cualquier accidente Foto de: FIA

No solo cámaras y audio: llegan datos de más de 300 sensores

Todo este sistema de vídeo se integra con la gran cantidad de datos procedentes de los sensores instalados en los monoplazas, incluidos los necesarios para reconstruir la telemetría. El verdadero reto, con un flujo de información tan amplio, no es solo procesarla, sino también comprender qué se necesita, cómo visualizarla y cómo gestionarla de forma eficaz. Y aquí es donde RaceWatch marca la diferencia para la FIA: la plataforma permite tener todos estos datos sincronizados y consultables de forma inmediata.

Esto permite comprender cómo se comporta un coche en comparación con el modelo de referencia y, al mismo tiempo, disponer de todas las herramientas necesarias para verificar una posible infracción. "Por ejemplo, tenemos datos sobre las acciones del piloto, como el freno, el ángulo de giro, el acelerador, porque cuando analizas un accidente tienes que entender qué hace el piloto, o si levanta el pie con una bandera amarilla".

"También tenemos información sobre los neumáticos, las presiones y cómo se calientan las gomas en los garajes. Disponemos de una tecnología que se conecta a los sistemas TPM de los equipos y muestra qué se calienta y a qué temperaturas. Así, si hay alguna alarma, nuestros técnicos pueden ver cómo se han calentado los neumáticos y qué están haciendo los equipos. Además, cuando las escuderías tienen que devolver los compuestos [después de una sesión], todo se hace electrónicamente», añadió Bentley.

La pantalla a bordo en la que se integran parte de los datos procedentes de los sensores del coche de cada piloto. Foto de: FIA

Por cada incidente se crea un mosaico y un archivo

En caso de que los comisarios consideren que un incidente debe ser investigado, el sistema puede crear una especie de mosaico, sincronizando los vídeos de diferentes cámaras con los datos de telemetría. De esta manera, los comisarios pueden analizar la posible infracción desde múltiples ángulos, al mismo tiempo que tienen una visión clara de las acciones del piloto en ese momento.

Los comisarios pueden utilizar no solo las cámaras CCTV de circuito cerrado, sino también las de la realización internacional, las cámaras on board de los pilotos y las tomas de los coches que les siguen, para disponer del mayor número posible de referencias. Una vez que se ha decidido cómo intervenir, los comisarios transmiten la decisión a Dirección de Carrera, que se encarga de comunicarla a los equipos y al público.

Esta es una de las herramientas más avanzadas de que disponen los comisarios, no solo porque permite analizar en pocos minutos un incidente desde múltiples ángulos, sincronizados con los datos telemétricos correspondientes. De hecho, una vez tomada la decisión, el mosaico no se pierde: se archiva online en el Catapult FIA Hub, y se puede consultar en cualquier momento, para revisar incidentes similares cuando sea necesario.

El centro en el que se revisan los posibles incidentes, como los accidentes Foto de: FIA

Uno de los objetivos de la FIA es garantizar la transparencia y la coherencia en las decisiones, aplicando criterios similares a episodios relacionados con la misma infracción. Una tarea nada fácil, y precisamente por eso el archivo desempeña un papel fundamental: en pocos segundos, los comisarios pueden comprobar cómo se han evaluado casos similares en el pasado, consultando no solo el documento final, sino también todos los vídeos y datos telemétricos asociados. Un archivo que, en aras de la transparencia, también pueden consultar los equipos.

Aquí es donde nace el control de los límites de la pista de la F1

En el fondo, RaceWatch puede considerarse un verdadero aliado: sobre todo ahora que algunos procesos se han automatizado gracias a la IA, el sistema ayuda a la FIA en la gestión de las sesiones y simplifica el trabajo de Race Control y de los comisarios. Un ejemplo significativo es la automatización de las banderas azules: puede parecer un detalle secundario, pero en realidad ha hecho que el proceso sea mucho más rápido y eficiente.

Se estima que, en el pasado, un operador podía llegar a mostrar más de 150 banderas azules en una sola carrera. La automatización de este proceso ha permitido a la FIA agilizar y hacer más eficiente la fase de revisión. El mismo principio se aplica a los límites de pista: gracias a la visión por ordenador, el sistema es capaz de reconocer el coche y determinar si ha superado un determinado punto de referencia.

Mediante la visión artificial, RaceWatch es capaz de reconocer y señalar cualquier límite de pista. Foto de: FIA

Una vez identificada la zona en la que se espera que termine el coche, el sistema reconoce las formas del monoplaza y, gracias a una serie de referencias, entre ellas la línea azul introducida en 2024 precisamente para este fin, puede determinar si un piloto ha superado los límites del trazado, señalando en tal caso, de forma totalmente automática, el incidente a los comisarios responsables.

En el pasado, la FIA tenía que depender de un número limitado de empleados, algunos de los cuales eran enviados a la pista en curvas críticas para supervisar personalmente cualquier infracción. Sin embargo, es lógico que este proceso requiriera tiempo: se estima que con este nuevo sistema basado en la IA, el 95 por ciento de los casos se gestionan automáticamente desde la plataforma, y los comisarios solo tienen que revisar el 5% del total.

De hecho, esto permite simplificar el trabajo de la FIA y agilizar las operaciones, proporcionando a los equipos indicaciones en cuestión de segundos. Una de las novedades previstas para 2026 va precisamente en la dirección de garantizar la máxima transparencia: la Federación podrá enviar a los equipos las imágenes utilizadas para establecer un límite de pista, de modo que dispongan de la referencia en el momento de la comunicación.

Mediante la visión artificial, RaceWatch es capaz de reconocer y señalar posibles límites de pista. Foto de: FIA

Responder a los problemas mejorando el sistema

Por supuesto, ningún sistema puede considerarse infalible: siempre hay imprevistos, y por eso la FIA sigue introduciendo constantemente novedades, convirtiendo cada crítica en una oportunidad para comprender lo que no funciona y mejorar lo que ya existe.

Uno de los ejemplos es lo que ocurrió en el GP de Arabia Saudí de 2023: el coche de Lance Stroll se había detenido fuera de la pista, en una zona no cubierta por las cámaras, y el GPS del monoplaza estaba desactivado. Al no tener una visión clara del coche, la FIA se vio obligada a llamar al coche de seguridad para recuperar el vehículo, aunque este se encontraba en una zona segura.

Desde entonces, existe un sistema que, al estimar dónde se encuentra el coche, no solo sabe qué cámaras mostrar, sino que también puede mostrar las imágenes on board de los demás monoplazas que circulan por esa zona: "A partir de ahí, hemos desarrollado este nuevo sistema por el que, cada vez que un coche se detiene, tenemos inmediatamente una vista que muestra la curva donde se encontraba la última señal GPS. Conocemos todas las cámaras, por lo que las pertinentes se seleccionan automáticamente", detalló Griffith.

Otro ejemplo significativo es el nacimiento del Virtual Safety Car, desarrollado en pocas semanas para integrarse en RaceWatch y mejorar la seguridad. Es un caso que ilustra bien el enfoque de la FIA: aprender, adaptarse e innovar. Un trabajo que a menudo se realiza entre bastidores, pero que sustenta cada sesión, cada decisión y cada momento de una F1 cada vez más compleja: detrás del espectáculo en la pista hay un compromiso constante que nunca se detiene.

Más de la F1: Fórmula 1 Stella pide a la F1 explicar bien las nuevas reglas a los aficionados