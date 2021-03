La F1 castigará más los incidentes de la primera vuelta

También habrá menos vigilancia sobre los movimientos en frenada en cualquier momento de un gran premio, o con los movimientos que se hacen a última hora para taponar al coche que va detrás y te va a adelantar.

En los últimos años, la FIA abrazó la filosofía 'Let them race' (déjalos correr) y, por lo general, ha permitido los contactos en la primera vuelta, considerando casi todos como incidentes de carrera.

Sin embargo, tras el revuelo generado la pasada temporada, ahora habrá más sanciones al inicio de las carreras.

"Basándonos en algunos comentarios y en las charlas que tenemos con pilotos, directores deportivos y los jefes de equipo, había la sensación de que el Let them race había que dejarlo un poco a un lado en los incidentes de la primera vuelta", declaró Masi a Motorsport.com.

“Seguiremos tratándolos, llamémoslo así, de forma diferente a los incidentes en cualquier otra vuelta de la carrera. Es decir, mantendremos una filosofía más liberal en la primera vuelta".

"Pero eso sí, no tan liberal como hasta el año pasado. Los comentarios de los pilotos y los equipos durante la temporada anterior nos hicieron recapacitar. No querían que fuera lo mismo que en otro momento de la carrera, pero sí cambiarlo un poco".

Otro cambio importante: Examen sorpresa: la FIA revisará un coche de F1 tras cada carrera

Masi debatió el asunto en la sesión informativa con los pilotos del viernes por la noche en Bahrein, donde reprodujo vídeos de varios ejemplos, incluido el toque entre Charles Leclerc y Lance Stroll en Rusia que arruinó la carrera del canadiense.

"Hay que ir caso por caso", explicó Masi. "Así que utilizamos un par de ejemplos del año pasado, de acciones que ahora serían sancionadas".

"Usé el de Rusia, un muy buen ejemplo de algo que probablemente ahora sería una penalización. Hemos hablado con algunos de los pilotos al respecto, incluso antes de la reunión del viernes y después, y no hay ningún reparo. Creo que todos están muy de acuerdo con eso".

Pero no solo se refiere a los accidentes de la primera curva, sino a los de toda la primera vuelta, cuando el pelotón ha empezado a despegarse un poco.

"El incidente de Rusia fue uno de los que dijimos que ya no se tolerarían", continuó Masi. "Lance fue la víctima y Charles fue, digamos, el agresor. Así que ese es un excelente ejemplo".

"Si es un accidente múltiple obviamente es mucho más difícil dictar sentencia, saber quién tuvo la culpa. Pero si hay dos coches y uno es total o predominantemente culpable, es probable que se revise un poco más de cerca y no tan generosamente como hasta ahora"

"No me malinterpretes. Todavía habrá siempre, como en todos los incidentes, un elemento gris, que no es blanco ni negro porque no hay dos accidentes iguales".

Masi también reprodujo vídeos de movimientos durante la frenada para demostrar cuáles son los límites ahora.

"Con respecto al movimiento en frenada, o al movimiento de última hora como reacción al coche que está detrás, es algo que los propios pilotos mencionaron varias veces el año pasado".

"Dijeron que esto es algo que debemos tener muy en cuenta por por seguridad. Y estamos muy a favor".

"Así que pusimos un ejemplo de Romain [Grosjean] y Daniel [Ricciardo] en Silverstone, que en ese momento se solucionó con una reprimenda. También entre Sergio [Pérez] y Pierre [Gasly] en Portugal".

"Así que me refiero a ese movimiento tardío como reacción, que todos dijeron que debe ser absolutamente castigado y frenado. Eso es otro aspecto sobre lo que dijimos que vamos a tener una visión mucho más estricta".

"Como digo siempre, hay cosas que no se pueden definir claramente como blanco o negro, por así decirlo. Pero para ser justos, todos han dicho que saben de lo que estamos hablando y saben cuándo lo están haciendo bien o mal".