Carrera de Bahrein F1: ¿cuál es la mejor estrategia de neumáticos?

Aunque el Circuito Internacional de Bahrein es un trazado que permite adelantamientos, la estrategia volverá a ser clave para el devenir de la primera carrera del año, la de Bahrein.

Al estar a principios de curso, no está del todo claro cuál es el ritmo en tandas largas de cada equipo, por lo que acertar con el momento de hacer el cambio de neumáticos pasa a ser vital e el GP de Bahrein.

Vamos a ver cuáles son las mejores estrategias para esta primera carrera.

Las mejores estrategia de neumáticos para la carrera de Bahrein (según Pirelli F1)

Los tres primeros y grandes favoritos (Max Verstappen, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas) salen con el mismo juego, con medios, pero por detrás el resto del top 10 (menos Gasly) arrancan con los blandos. ¡Ojo a las primeras curvas!

Según la simulación y los datos recogidos por el fabricante de neumáticos de la F1, Pirelli, precisamente salir con medios es la mejor opción para la carrera de 57 vueltas.

La estrategia más rápida es ir a dos paradas . Salir con el medio (amarillo) durante 18 vueltas, luego hacer un stint de 21 vueltas con duros y uno final de 18 con medios (amarillo). No se usaría el blando (rojo) con el que salen Leclerc, Ricciardo, Norris, Sainz, Alonso y Stroll .

Por tanto, todas las estrategias que apunta Pirelli son hacer dos paradas.

O dicho de otra forma

Número de paradas ¿Con qué neumático salir? ¿Cuándo parar? ¿Cuándo parar? Dos paradas Medio (amarillo) Vuelta 18 (poner duros ) Vuelta 39 (poner medios ) Dos paradas Blando (rojo) Vuelta 14 (poner duros ) Vuelta 38 (poner medios ) Dos paradas Blando (rojo) Vuelta 15 (poner medios ) Vuelta 36 (poner medios ) Dos paradas Blando (rojo) Vuelta 41( poner duros ) V36 (poner blandos )

Pirelli avisa que no tiene sentido ir a tres paradas en Bahrein, porque eso cuesta demasiado tiempo en boxes.

Sin embargo, si hay interrupciones por Safety car si ocurren incidentes, el destino de la carrera (y las estrategias) puede cambiar.

¿Con qué neumáticos sale cada piloto en la carrera del GP de Bahrein 2021?

1º Max Verstappen- Neumáticos medios (amarillos)

2º Lewis Hamilton - Neumáticos medios (amarillos)

3º Valtteri Bottas - Neumáticos medios (amarillos)

4º Charles Leclerc - Neumáticos blandos (rojos)

5º Pierre Gasly - Neumáticos medios (amarillos)

6º Daniel Ricciardo - Neumáticos blandos (rojos)

7º Lando Norris - Neumáticos blandos (rojos)

8º Carlos Sainz - Neumáticos blandos (rojos)

9º Fernando Alonso - Neumáticos blandos (rojos)

10º Lance Stroll - Neumáticos blandos (rojos)

Los únicos pilotos que ya sabemos, porque están obligados a ello, con qué neumático saldrán, serán los del top 10. Tienen que empezar la carrera con el compuesto con el que lograron su mejor tiempo para pasar de la Q2 a la Q3.

Del 11º al 20º, la elección es libre. Y, tras quedarse fuera de la ronda definitiva pilotos rápidos como Checo Pérez o Yuki Tsunoda por jugársela con medios, parece bastante obvio que varios elegirán ese compuesto para el primer stint.

¿Qué neumáticos le quedan a cada piloto para la carrera del GP de Bahrein?

Nos toca aclarar que los compuestos "usados" no tienen por qué ser viejos o estar desgastados. A veces se usan solo para vueltas de instalación o se sale con ellos a pista pero luego se aborta la vuelta cuando se comprueba que no hace falta marcar un gran tiempo y, por tanto, no se exprimen.

Los neumáticos que les queda a cada piloto para la carrera del GP de Bahrein