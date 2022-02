Sainz: "No estamos cerca del límite, pero es esperanzador"

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz se puso al volante del Ferrari F1-75 en la sesión matutina de la segunda jornada de test de pretemporada para seguir recopilando información tras haber quedado tercero en el primer día. El madrileño volvió a protagonizar una sólida actuación con muchas vueltas y un gran crono que le sirvió para ser segundo, a poco más de dos décimas del mejor tiempo de Daniel Ricciardo.

El #55 habló después de dejar el coche a Charles Leclerc para la tarde, y reconoció estar muy satisfecho con el trabajo hecho hasta el momento: "Es un buen comienzo, sobre todo aquí en Barcelona, estoy muy contento de hacer todos esos giros que he hecho".

"Vamos a ver si es un buen comienzo cuando vayamos a una carrera, pero hemos tenido un día y medio sin problemas, consiguiendo completar todo el plan y dando muchas vueltas", dijo Sainz. "Ha sido algo bastante normal, porque no hemos tenido contratiempos y hemos seguido lo que teníamos pensado".

"Como ya he dicho, si es buen o mal comienzo, no lo sé, porque en esta F1 puedes ir 3 o 4 segundos más lentos, así que no sabemos dónde está cada uno", explicó el piloto de Ferrari.

"Ha sido un buen inicio en términos de fiabilidad, hemos hecho un día y medio sin problemas, y eso es alentador para nosotros", afirmó. "Desgraciadamente, no es emocionante, porque no estamos cerca del límite ni vamos a encontrar las prestaciones, pero estamos dando vueltas y completándolas".

Carlos Sainz, que acabó quinto con 73 vueltas completadas, también detalló la acción que llamó la atención de muchos, ya que siguió a Max Verstappen durante una serie de giros en el primer día para comprobar cómo era seguir a un coche con las nuevas reglas: "Lo hice a propósito, obviamente puedo decir que noté algunas diferencias, y es bastante evidente, pero soy positivo al respecto, optimista porque creo que va en la dirección correcta".

"Esta es una de mis temporadas favoritas en la Fórmula 1 solo por el reto que supone y por la cantidad de aportaciones que puede hacer un piloto al desarrollo del monoplaza", siguió diciendo el madrileño. "Llegué a Ferrari con un coche que ya estaba hecho, y este año es un nuevo comienzo para mí, y siento que es una buena oportunidad para dar mi opinión y desarrollarlo".

"La alta velocidad es muy buena, porque estás pegado al suelo y el coche produce carga aerodinámica, es fantástico para pilotar, este año me estoy divirtiendo al conducir, pero sigo descubriendo cosas nuevas", comentó.

Los monoplazas de 2022 son muy distintos a los de otros cursos, y eso es algo que Sainz reconoce: "Se nota diferente al de 2021 y a los de anteriores temporadas, y creo que hasta que no los pongamos al límite, no sabremos cuáles son las diferencias. Con mi coche, quitando combustible o añadiendo, puedo ir tres o cuatro segundos más lento, es imposible predecir cuando tienes ese margen dónde estarás".

"Los encuentro muy divertidos de pilotar, el año pasado ya lo eran, pero este lo es de una manera diferente. Todos destacan porque son distintos, hay muchas cosas que ver de los demás, porque los equipos han ido en direcciones diferentes, es la belleza de la Fórmula 1, y me gusta ver eso", explicó.

"Es para lo que se han creado estos coches y para lo que se ha hecho una inversión tan grande para hacer un monoplaza nuevo", expresó el de Ferrari. "Por lo pesados que son se comportan peor en curva lenta, y por el efecto suelo, que siempre tendrás más carga en curva rápida, es pura ciencia".

Sainz también habló de uno de los problemas que más preocupa a los pilotos, la visibilidad desde el cockpit: "Me ha sorprendido positivamente, el único momento en el que no veo es cuando me pongo en la parrilla, que no tengo ni idea si estoy sobre la línea, así que se tendrán que cambiar, porque no vemos absolutamente nada".

En cuanto a sus rivales, dijo: "Lo que más me ha sorprendido son los diferentes conceptos de coches que hay, pero luego todos se comportan más o menos de la misma forma en la pista. Las mayores diferencias están en los pontones laterales, aunque no parece que haya mucha diferencia".

Para finalizar, Carlos Sainz quiso explicar cómo podrían solucionar los equipos el problemas del 'porpoising' y alentó tifosi: "Depende de la configuración que lleves y de si usas o no el DRS, así que es un mundo nuevo y debemos entender cómo funciona para estar entre los mejores, porque podría ser algo recurrente este año"

"Que se alegren [los aficionados] porque el equipo ha hecho un coche fiable hasta ahora y que nos den tiempo para encontrar el rendimiento, porque aún no estamos cerca de ello. Tengan paciencia", zanjó.