Mercedes está detrás de Ferrari y McLaren en F1 2022, dice Russell

Después de tres temporadas formándose como piloto de Fórmula 1 en Williams, George Russell ha dado el salto definitivo este año al fichar por la escudería Mercedes, su gran objetivo desde que aterrizó en la máxima categoría del automovilismo en 2019.

De nuevo en esta pretemporada, Mercedes ha vuelto a apostar por la fórmula de dividir las jornadas entre sus dos pilotos, dividiendo cuatro horas para cada uno de ellos en cada uno de los tres días de pruebas de pretemporada.

Debido a ello, Russell pudo probar el nuevo Mercedes W13 tanto el miércoles como el jueves en diferentes condiciones, una sesión por la mañana y otra por la tarde, comparando sensaciones y sacando sus primeras conclusiones: "Realmente no estamos delante, eso es bastante seguro".

De forma concreta, el piloto británico señaló a Ferrari y McLaren como equipos que por el momento estarían mejor que Mercedes: "Todos sabemos que estamos en diferentes programas, pero también conocemos las diferencias entre nosotros, y estamos detrás de de ellos en este momento. Algunos equipos se ven muy rápidos, uno rojo [Ferrari] y otro naranja [McLaren] en particular se ven muy, muy competitivos".

"Vamos a esperar y veremos. El campeonato obviamente no se gana en los test de invierno, pero la verdad es que han sido dos días interesantes hasta ahora", añadió.

En referencia a los problemas que los nuevos F1 de 2022 están experimentando con el "porpoising", George Russell se mostró preocupado, ya que podría suponer un peligro para la seguridad de los pilotos.

"Por una razón u otra, no es muy agradable en lo absoluto. Por lo que he visto en otros equipos, se trata de una preocupación que va relacionada con la seguridad, por lo que debe resolverse de una manera u otra. Pero hay mucha gente inteligente aquí y estoy seguro de que todos se pondrán rápidamente manos a la obra para solucionarlo más pronto que tarde".

Russell se siente como en casa en Mercedes en este inicio de F1 2022

"Me siento bien en general. Siempre he dicho que en Mercedes me siento como en casa, es una familia para mí, y siempre ha sido así. Alguien me dijo que cómo me sentí al entrar en el paddock esta mañana con Mercedes, pero dije que se sentía bastante normal todo porque estos chicos han sido parte de mi carrera durante los últimos seis o siete años", concluyó el piloto británico.

Mañana, George Russell regresará al asfalto de Montmeló para disputar cuatro horas más de test, dejando las otras cuatro para su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en el último día de la pretemporada en Barcelona.