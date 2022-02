Test F1 2022: Ferrari domina y Alpine se harta a rodar; Hamilton, último

Cargar el reproductor de audio

Después de un primer día en el que destacó la fiabilidad de los nuevos monoplazas por encima de todo, el Circuit de Barcelona-Catalunya recibió a los coches por segundo día consecutivo en esta primera semana de pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en 2022.

Crónica de la segunda mañana de test: Test F1: McLaren acaba la mañana en cabeza; Pérez, bandera roja

En cuanto a los pilotos, la tarde arrancó con cambios en los asientos. Si bien algunos pilotos seguían al volante de sus monoplazas, Charles Leclerc, George Russell, Sebastian Vettel, Nicholas Latifi, Nikita Mazepin y Guanyu Zhou cogieron el relevo de sus compañeros.

Al contrario que en la jornada de ayer, en la que no hubo ninguna interrupción durante las ocho horas de actividad en pista, este jueves 24 de febrero ha sido un poco diferente, ya que dos pilotos han causado parones durante toda la sesión. La primera bandera roja de 2022 fue para Red Bull y Sergio Pérez por la mañana, mientras que la segunda la protagonizó Nikita Mazepin por la tarde.

Al término del segundo día de pretemporada en Barcelona, Charles Leclerc y Ferrari volvieron a demostrar que el F1-75 ha empezado con buen pie. El monegasco lideró la tabla de tiempos con el neumático C3 y un crono de 1:19.689, además de completar más de 60 vueltas durante la sesión vespertina.

Pierre Gasly y Daniel Ricciardo terminaron segundo y tercer respectivamente y, pese a que sus registros se quedaron a tres y cinco décimas del mejor tiempo de Ferrari, lo más destacado para ellos fueron las más de 120 vueltas que sumaron cada uno de ellos durante las ocho horas de test.

Mercedes al parecer no buscó tiempos por segundo día consecutivo, George Russell terminó cuarto con un tiempo casi un segundo peor que el de Leclerc con el mismo neumático el C3. Mientras que Lewis Hamilton terminó último con un 1:22.562. La parte positiva para los de Brackley es que entre ambos consiguieron sumar más de 100 vueltas.

Carlos Sainz, con su tiempo de la mañana y 71 vueltas terminó quinto, por delante de Sebastian Vettel que marcó un 1:20.784 con el neumático C3 durante la sesión vespertina, un tiempo que finalmente fue más de un segundo mejor que el de su compañero Lance Stroll, quien también completó menos vueltas; 55 frente a las 72 del piloto alemán.

Sergio Pérez no pudo bajar del 1:21.430 y acabó séptimo en una jornada no muy productiva para el equipo Red Bull, ya que sufrió problemas con la caja de cambios del RB18 y no llegó a completar ni 70 vueltas, menos de la mitad que Max Verstappen en el primer día de pruebas.

Williams y Alfa Romeo mejoraron un poco sus sensaciones, con Alex Albon octavo y Guanyu Zhou noveno en el día de su debut. Aunque lo más importante más allá de los tiempos, fue que ambos equipos sumaron más bastantes kilómetros entre sus dos pilotos, aunque el equipo suizo no pudo finalmente alcanzar los 100 giros sumando las vueltas de sus dos pilotos en pista.

Mick Schumacher terminó 12º con Haas, con un mejor tiempo de 1:21.949 con el compuesto C3, justo por delante de un Nikita Mazepin que provocó la segunda bandera roja de la jornada.

Por último, Alpine y Estaban Ocon no consiguieron encontrar o no buscaron el ritmo a una vuelta durante este jueves. Pese a ello, el equipo francés sumó más de 120 durante las ocho horas de pruebas de pretemporada por segundo día consecutivo, sin duda alguna algo muy positivo.

Resultados, tiempos y posiciones del día 2 de los test de Barcelona 2022 de F1

Galería: las mejores fotos del día 2 de los test de la F1 2022 en Barcelona

