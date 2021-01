Ricciardo califica de "éxito" dónde dejó Renault tras un inicio "tímido"

Ricciardo dejó Red Bull a finales de 2018 para unirse a Renault en un contrato de dos años, pero en mayo de 2020 anunció su salida de la casa francesa para integrarse en McLaren desde 2021.

El australiano terminó su etapa en Renault con dos podios en su última temporada, logrando el tercer peldaño tanto en Nurburgring como en Imola para marcar el primer top 3 del equipo desde que regresó a la Fórmula 1 como estructura oficial.

Al hacer un balance de su última temporada, Ricciardo dijo que existía mucha más confianza entre los miembros del equipo en Enstone al final en comparación a cuando llegó, y siente que era natural que existieran algunas dudas iniciales, dada la falta de éxitos antes de 2019.

“En lo que respecta al personal, vi mucha más confianza en el equipo”, dijo Ricciardo en una selecta mesa redonda de medios entre los que estuvo Motorsport.com.

“Existía un sentimiento que era como ‘sí, podemos hacerlo’, pero al principio entré en un ambiente un poco más tímido. No es crítica. Es solo que el equipo no estaba acostumbrado porque durante varios años no habían tenido éxito, por lo que todos podían comenzar a tener algunas dudas sobre sí mismos”.

Solo tres equipos, Mercedes, Red Bull y Racing Point, obtuvieron más podios que Renault en 2020, ya que Esteban Ocon sumó un segundo lugar en Sakhir a los dos top 3 obtenidos por Ricciardo.

Aunque el australiano no ganó una carrera durante su época en Renault, sintió que los podios demostraron el progreso del equipo y aseguró que su paso por Enstone fue un éxito.

"Si tengo que generalizar, diría que ha sido un éxito", dijo Ricciardo. “Supongo que hay niveles de éxito. El verdadero éxito hubiera sido ganar un título en los dos años, pero subir al podio un par de ocasiones se puede considerar como éxito también”.

“No es que los buenos resultados nos asustaran, pero creo que estuvimos allí y persistimos. Logramos varios cuartos lugares pero, al final, lo conseguimos”.

“Si vemos el paso que dimos del año pasado a 2020 creo que el cambio de rumbo muestra que el trabajo realizado se materializó, aprovechando el aprendizaje de 2019”.

“Obviamente esto no es colgarme una medalla, pero los comentarios que estuve dando estaban enfocados en tratar de ayudar y todos trataron de ir adelante. Desde mi punto de vista, lo veo como un éxito”.