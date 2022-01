Ricciardo fichó por McLaren con un contrato de tres años desde la temporada 2021 tras salir de Renault, pero sobre todo al principio no pudo igualar el ritmo de su compañero de equipo Lando Norris.

Norris sumó tres podios y más del doble de los puntos que Daniel Ricciardo antes de las vacaciones de verano, mientras el australiano sufría durante la primera mitad de la temporada.

Pero Ricciardo respondió con autoridad al conseguir en el GP de Italia la primera victoria de McLaren en casi nueve años, liderando un doblete del equipo por delante de Norris.

Ricciardo abrió después de ganar la carrera para decirle a McLaren: "En el fondo sabía que esto iba a suceder, así que gracias por apoyarme. Y para cualquiera que pensara que me había ido, nunca me fui. Simplemente me eché a un lado durante un tiempo".

Ricciardo explicó que el mensaje estaba dirigido no solo a quienes le habían descartado, sino también a sí mismo después de admitir que tenía algunas dudas y le habían surgido preguntas.

"Admito que ese mensaje iba dirigido a, supongo, personas que quizás pensaron que me había marchado, y que estaba ya acabado o lo que sea", dijo Ricciardo en una entrevista al final de la temporada con medios entre los que estuvo Motorsport.com.

"Pero aún así, antes que nada, ese mensaje fue para mí porque hubo momentos en los que perdí un poco de fe y me pregunté, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Tengo ahora un poco de miedo de no apretar tanto el coche?".

"Sabía que no, pero aun así, cuando las cosas no van bien, surgen algunas de estas preguntas. Así que el 'nunca me fui' también iba para mí, en plan de que todavía podía hacerlo, todavía merecía estar aquí. Y cualquiera que se haya olvidado de eso, que no se olvide más".

Ricciardo dijo que después de su fuerte final de temporada en 2020 con Renault y de superar a Norris en la carrera primera de 2021 en Bahrein, pensó que "solo iba a mejorar".

"Tal vez eso fue malo, porque entonces probablemente fue aún más desconcertante ir hacia atrás en las siguientes carreras", explicó Ricciardo.

"Pero sí, creo que luego, en la segunda mitad de la temporada, fue mejor. Logré una victoria e hice todo esto, y me confirmé muchas cosas".

"Estoy feliz. Estoy feliz de donde están las cosas. No todo es perfecto, pero estoy feliz."

Uno de los puntos más bajos de la temporada de Ricciardo llegó en el Gran Premio de Hungría, cuando tras sufrir daños en la primera vuelta, cruzó la meta 11º en un domingo donde solo acabaron 13 pilotos.

Ricciardo considera que imágenes de la cámara on board de su coche que le mostraban como una figura abatida en el parque cerrado mientras verificaba los daños en su monoplaza "explicaba todo sobre por qué necesitaba las vacaciones de verano".

"A pesar de lo abatido que estaba en ese momento, una parte de mí también estaba feliz, porque era en plan 'está bien, la primera mitad ha sido como ha sido", continuó Ricciardo.

"Fue casi ridículo de alguna manera. Así que 'a la mierda, vamos a subirnos a un avión y que no nos importe la F1 durante dos semanas".

“Creo que todo el mundo trabaja de manera diferente, pero a veces necesito esa vía de escape. No soy un piloto que se acuesta todas las noches pensando en la F1. Así que supe que desconectar iba a ser saludable para mí ".