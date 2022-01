El nuevo presidente de la FIA habló con Hamilton y es positivo

Mohammed Ben Sulayem, nuevo presidente de la FIA, se ha dejado ver en estos primeros días de Dakar 2022 y, como no podía ser de otra forma, se ha visto expuesto a varias preguntas relacionadas directamente con la Fórmula 1 y más concretamente con Hamilton, Verstappen y lo sucedido en el Gran Premio de Abu Dhabi.

En una sesión con diversos medios entre los que se encontraba Motorsport.com, Sulayem aseguró que ya se encuentra trabajando al máximo y reconoció que lo ocurrido en Yas Marina ya se está investigando.

"Cómo sabía que iba a venir esta pregunta...", comenzó diciendo ante pregunta de Motorsport.com. "Puedes ver lo que se está contando en la prensa. Yo acabo de ser elegido presidente hace dos semanas, estoy estudiando todo. Siento que tenemos un deporte dinámico y también tenemos que ser dinámicos".

¿Y podría cambiar el reglamento? El nuevo presidente de la FIA lo tiene muy claro: "Nuestras reglas siempre se pueden mejorar. El desarrollo del automovilismo es tan rápido que lo que teníamos hace cinco años ya no es igual. Así que tenemos que adaptarnos y tenemos que ser proactivos en lugar de reactivos. Voy a estudiar lo que pasó en Abu Dhabi, y se tomará una decisión de cómo seguir adelante sin ninguna presión de nadie".

"Es mi trabajo y deber proteger la integridad de la FIA, pero eso no significa que no analicemos nuestro reglamento y, si hay alguna forma de mejorarlo, lo haremos. Dije en mi primera aparición en la prensa que el reglamento no es el libro de Dios. Esto está escrito por humanos, por lo que puede ser mejorado y puede modificarse. Eso es todo", añadió Sulayem.

En referencia a la polémica no aparición de Lewis Hamilton y Toto Wolff en la gala de premios de la FIA en 2021, Mohammed Ben Sulayem se mostró comprensivo con el piloto de Mercedes, pero reconoció que las reglas son iguales para todos: "Le envié mensajes. Creo que ahora no está al 100%, pero no le culpo por ello. Entiendo su posición, por supuesto que está en un momento especial, pero las reglas están ahí".

Si tiene que haber sanciones, las habrá: "Para mí no es algo particular de un piloto o de un equipo. En general, hay reglas que tenemos que respetar. Y no puedo juzgar a nadie a menos que obtenga los hechos correctos. Siento que, por supuesto, no estar presente en la cena de gala, es algo que el equipo y Lewis sabían (que no se podía hacer)".

Por último y haciendo referencia a los rumores que apuntan a una posible retirada de Hamilton, el presidente de la FIA se mostró positivo y explicó que "todo se solucionará".

"Todos somos humanos, el estrés y la presión ha estado ahí. Yo estoy seguro de que todo se solucionará. No podemos pensar en nuestro pasado. Tenemos mucho en qué pensar. Somos las personas del futuro", concluyó Mohammed Ben Sulayem.

Lewis Hamilton tras el GP de Abu Dhabi de F1 2021:

Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercede 1 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, Christian Horner, Director de Red Bull Racing 2 / 16 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, es entrevistado tras la carrera 3 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, llega al Parc Ferme 4 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, felicita a Max Verstappen, Red Bull Racing, por su campeonato en el Parc Ferme 5 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, felicita a Max Verstappen, Red Bull Racing, por su campeonato en el Parc Ferme 6 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 7 / 16 Foto de: Erik Junius Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, felicita a Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing, en el Parc Ferme 8 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, felicita a Christian Horner, director del equipo Red Bull Racing 9 / 16 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 10 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 11 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Podio: ganador y campeón Max Verstappen, Red Bull Racing, segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 12 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes, ganador y campeón Max Verstappen, Red Bull Racing se felicitan mutuamente 13 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Podio: segundo lugar Lewis Hamilton, Mercedes 14 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, con su padre Anthony Hamilton tras la carrera 15 / 16 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, en Parc Ferme 16 / 16 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images