Ricciardo carga contra los "idiotas" de las redes de la F1

El piloto de McLaren cree que el deporte tiene que madurar y cambiar su actitud en redes sociales, ya que cree que se da demasiado protagonismo a los accidentes en lugar de centrarse en otros elementos del deporte.

El año pasado, Ricciardo habló con los jefes de F1 para expresarles su disgusto por la forma en la que habían repetido una y otra vez el terrible accidente de Romain Grosjean en Bahrein durante el período de bandera roja en la carrera.

Ahora, en una entrevista con la revista británica de estilo de vida Square Mile, Ricciardo dice que cree que la F1 ha seguido sobrepasando el límite.

"Creo que el año pasado, la F1 puso en sus redes sociales algo tipo 'los 10 mejores momentos del año' o algo así, y ocho de los 10 fueron accidentes", dijo.

"Lo vi y me quedé en plan 'sois unos jodidos idiotas'. Tal vez los niños de 12 años quieran ver ese tipo de contenido, y eso es genial porque no saben nada mejor, pero el resto no somos niños. Simplemente hacedlo mejor, chicos. Hacedlo mejor que eso".

Ricciardo ha percibido una dinámica cambiante de las cosas que la Fórmula 1 prepara para el consumo público, algo que dice que ocurrió con la serie documental de Netflix Drive to Survive.

"Creo que la primera temporada de Drive To Survive fue increíble", explicó. "Pasé un tiempo en Estados Unidos, y lo noté literalmente de un viaje a otro. Fue la primera vez que comencé a ser reconocido y la gente hacía referencia a esa serie de televisión".

"Así que nos convirtió en maravillas, incluso sin hablar de las redes sociales, aunque los números en las redes sociales fueron una locura. Esa primera temporada hizo mucho por nosotros y por el deporte".

"Pero en la segunda temporada, hubo algunos episodios o partes en las que creo que lo forzaron un poco".

"Intentaron crear una rivalidad entre Sainz y yo y realmente no había nada. Como si él no fuera más rival que cualquier otro. No había ningún rencor personal con él, pero creo que [Netflix] quería algo, así que comenzaron a preguntarme mucho sobre Carlos".

"Tal vez nadie se dio cuenta, pero para mí, pensé, él está bien. Probablemente haya otros tipos que no me gustan, ya sabes, a diferencia de Carlos... quiero decir, se viste como un hombre de 60 años, pero por lo demás está bien."

Ricciardo dijo el año pasado que la F1 había tenido en cuenta su punto de vista sobre las imágenes de Grosjean durante una larga conversación que tuvo con la directora de marketing y comunicaciones de la F1, Ellie Norman, en Bahrein.

"Creo que ella muy comprensiva y agradecida, y creo que también aceptó mis preocupaciones", dijo en ese momento.

"No me rebatió, creo que estaba tratando de escuchar y también aprender cómo tal vez podrían hacer las cosas de manera diferente. Pero también me habló de las razones por las que lo transmitieron así".

