Ricciardo explica cómo podrían ser muchos adelantamientos en la F1 de 2022

El piloto de McLaren espera que las últimas reglas que se han introducido en la Fórmula 1 incrementen la distancia necesaria para llevar a cabo la frenada, lo que provocará que se puedan ver más adelantamientos.

En las últimas temporadas, sobre todo en su época con Red Bull, el australiano se forjó una reputación como uno de los mejores realizando adelantamientos desde muy lejos, algo conocido como divebomb. Uno de los mejores ejemplos fue el del Gran Premio de China de 2018, cuando logró pasar a Valtteri Bottas, lo que a la postre le valió para ganar la carrera.

La Fórmula 1 pretende que el cambio en la aerodinámica de los monoplazas con el famoso efecto suelo permita a los pilotos seguirse desde más cerca, un rompecabezas para la categoría en su era moderna, especialmente con los coches de la etapa 2017-2021.

Tras presentar el nuevo MCL36, Daniel Ricciardo habló sobre este hecho cuando le preguntaron sobre el comportamiento de los monoplazas uno detrás de otro y la posibilidad de ver más adelantamientos: "¡Esperemos que aumenten!".

"En años anteriores, seguro que he hecho algunos de estos movimientos, pero no he sido el tipo que lo hace en cada carrera y lo ves 20 veces en la temporada", dijo sobre el divebomb.

"Eso se debe a cómo eran los coches, muy rápidos y frenabas tan tarde que era muy difícil acercarse al otro, así que era complicado hacer esos adelantamientos”, prosiguió. “Ahora, si esto nos permite estar un poco más cerca y tener más metros de frenada, espero que tengamos que frenar un poco antes para que funcione".

"Creo que eso fomentará, no solo más adelantamientos, sino más oportunidades para que los adelantamientos con el sello D.R.I.C.C (refiriéndose a sí mismo) vuelvan".

Ricciardo afrontará su segunda temporada en el conjunto de Woking, y aún dispone de otro año más de contrato para demostrar que merece renovar, como hizo su compañero, Lando Norris, que estará ligado con McLaren hasta 2025.

Dicho acuerdo sigue los pasos de otros jóvenes de la parrilla, como Esteban Ocon, Max Verstappen o Charles Leclerc, que tienen asegurada su presencia en Alpine, Red Bull y Ferrari respectivamente muchas campañas.

El australiano reflexionó sobre el contrato de Norris, y explicó que, con 32 años, "está en un lugar diferente de su carrera", y cree que “el objetivo a largo plazo es la estabilidad".

"Estamos en escenarios distintos, pero creo que la renovación de Lando [Norris] es algo bueno. Creo que lo es para el equipo, no solo sus actuaciones del año pasado fueron excelentes, sino que está mejorando, le encanta la escudería y es donde quiere estar", afirmó.

"Eso es lo importante, que es feliz en el entorno en el que está, así que un compromiso a largo plazo, es importante para un joven piloto. Es un buen movimiento y estoy contento por él", concluyó.