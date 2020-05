Por qué Renault prefirió a Alonso antes que a Button en 2003

El 20 de julio de 2002, en Magny-Cours, Renault F1 organizó una conferencia de prensa. El ex-equipo Benetton, en su primera temporada bajo el nombre de los del rombo, ocupaba el cuarto lugar en el campeonato de constructores gracias a 14 puntos sumados en diez grandes premios: 10 de Jenson Button y cuatro de Jarno Trulli, en un momento en el que conseguir puntos era mucho más difícil que ahora (10 para el ganador, 6 para el segundo, y así hasta el sexto clasificado).

Sin embargo, ese día se anunció que el joven británico, que ya había disputado 44 grandes premios, iba a tener que ceder su asiento al piloto reserva Fernando Alonso, que solo había disputado la temporada 2001 con el humilde Minardi.

La historia ha demostrado que elegir a Alonso fue una buena idea, ya que fue con el español con quien Renault ganó sus mundiales en 2005 y 2006. Sin embargo, la decisión no fue fácil para el director del equipo, Flavio Briatore.

"Tenía a toda la prensa británica en mi contra porque creían que Jenson era un gran piloto. Y era muy bueno, pero yo sentí que Fernando era un nuevo Schumacher", recuerda Briatore en el podcast Beyond The Grid. "En ese momento, solo tenía una opción: no renovar el contrato de Jenson y poner a Fernando en el coche. Pero en el equipo teníamos británicos, y Jenson Button era una nueva estrella para ellos".

"Jenson fue un gran piloto. Fernando era lo que estábamos buscando para reconstruir el equipo Renault. Es como la misma película, con dos actores diferentes", dijo el italiano, quien reiteró cierta subjetividad por parte de los empleados británicos de Renault F1: "Jenson es adorable, y en la siguiente carrera lo hizo genial. Cuando fiché a Fernando, recuerdo la conferencia de prensa, donde ya advertí de que solo el futuro podría decir si yo tenía razón o no".

"Lamento lo de Jenson, pero encontró otro equipo rápidamente". De hecho, Button encontró refugio en BAR, una escudería que se convertiría en Honda y luego en Brawn GP, ​​con el que ganó su único título, en 2009.

