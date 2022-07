La "prueba y error" que ha devuelto a Mercedes a lo alto de la F1

Cargar el reproductor de audio

El equipo Mercedes ha vivido una pesadilla en la primera mitad de la temporada 2022 de Fórmula 1 después de dominar en todas y cada una de las campañas desde el inicio de la era híbrida en el Gran Circo. Tras ocho títulos mundiales de constructores consecutivos, las expectativas con el cambio de reglamento técnico eran muy altas, y todos en Brackley confiaban en seguir en lo más alto de la clasificación.

Sin embargo, desde el inicio de los test invernales, la escudería alemana sufrió con su revolucionario W13 con los pontones reducidos al máximo, un concepto muy arriesgado que no les dio dividendos hasta la clasificación del Gran Premio de Hungría, cuando consiguieron la primera pole position del curso de un equipo que no fuera Ferrari o Red Bull.

George Russell fue el protagonista absoluto de la sesión que decidía las posiciones de salida para la carrera del domingo en Hungaroring, y es que el joven inglés se convirtió en el 105º piloto en lograr la primera plaza en la Fórmula 1 gracias a una espectacular vuelta en la ronda final de la sesión. Eso pilló por sorpresa a todos, incluso al propio equipo, que aseguró que hacer la pole position no entraba en sus planes, más aún cuando en la última cita en Francia subieron al podio por los errores del resto.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, habló después de celebrar lo que consiguió uno de sus protegidos en la Fórmula 1, y confirmó lo que decían sus pilotos sobre que no se explicaban cómo pasaron de sufrir en la pista a ser los más rápidos.

"No tengo ninguna explicación", dijo. "Creo que lo que le dije a [Andrew] Shov que escribiera todo lo que ha hecho hoy desde esta mañana, incluida la comida, para que se explique por qué vamos tan bien".

"Siendo sincero, esta temporada nos hemos movido entre la depresión y la alegría, y a veces cambiaba de un día para otro. Ayer probamos cosas que no funcionaron en absoluto, pero nos dieron un poco más de idea para hoy", explicó el austriaco. "Este año es algo doloroso. Y hoy es uno de los días en los que hemos desbloqueado realmente algo de potencial en el coche".

"Esto es lo que hace a este deporte tan difícil y especial, necesitas continuar desarrollando para equivocarte y acertar", indicó en los micrófonos de DAZN F1. "Fue como una prueba y error, ayer el coche era tan malo que éramos conscientes de que debíamos cambiar la dirección y darle la vuelta a todo".

"Esta temporada hemos hecho cosas poco convencionales. Recuerdo haber tenido una charla con un trabajadora muy inteligente sobre aerodinámica, y me recordó que si el año pasado me hubieran dicho que íbamos a poner un suelo en el coche sin probarlo en el túnel de viento, sería imposible", desveló Wolff. "Lo hicimos, y todo el mundo estaba orgulloso de los resultados."

"No es que no tengamos ni idea de por qué el coche ha sido rápido, pero lo que digo es que hemos tenido varias ideas a seguir durante la temporada en las que creíamos que se liberaría el potencial, y no fue así", aseguró el jefe de Mercedes. "Así que aquí tenemos otra dirección, y eso fue lo rápido para el cronómetro, pero no quiero tener otro falso amanecer".

"Cuando sales desde la pole position debes de intentar ganar, pero no hay que soñar. Nuestro coche estaba muy lejos de la primera posición, y también de vencer, así que espero que podamos luchar por conseguir esa victoria", afirmó cuando se le puso sobre la mesa la posibilidad de celebrar desde lo más alto del podio el domingo.

Su pareja de pilotos tuvo una suerte dispar en la clasificación en Hungaroring, y es que mientras que George Russell copaba las portadas tras hacer la pole position, Lewis Hamilton tuvo que conformarse con un séptimo puesto tras un fallo con su DRS en la Q3.

"La frustración para Lewis [Hamilton] es muy grande, porque es la primera vez que el coche es lo suficientemente rápido como para luchar por una pole position, y su DRS se quedó atascado", aseguró el director de las flechas de plata. "No puede haber un momento peor después de haber sufrido tanto todo el año para tener un monoplaza rápido y que tu compañero, que no tengo ninguna duda de que él piensa que merece estar en la pole, está justo ahí".

Sobre el gran protagonista de la jornada del sábado, el autor de la pole, Toto Wolff dijo: "Esta es la primera pole position de George [Russell], y eso siempre será algo especial para él y para nosotros, porque es un momento para recordar".

"Tuvo estas extraordinarias actuaciones en las categoría inferiores, y la tuvo en Spa-Francorchamps el año pasado bajo la lluvia. Hoy es un hito más de los muchos que va a conseguir", expresó el austriaco cuando se le preguntó si era la mejor sesión que recordaba del británico.

"George es un campeón en ciernes, y lo fue en todas las categorías inferiores, en F3 y F2 como novato. Nunca le habríamos puesto en un Mercedes si no creyéramos que puede ser el futuro campeón del mundo", concluyó.