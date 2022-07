Magnussen se defiende de las acusaciones de Pérez en Hungría

Cargar el reproductor de audio

Sergio Pérez cayó eliminado en la Q2 de la clasificación de este sábado en el circuito de Hungaroring después de verse perjudicado por una mala decisión de los comisarios respecto a los límites de pista y más tarde al encontrarse con al Haas de Kevin Magnussen en su última vuelta rápida.

En un principio, el piloto de Guadalajara marcó una vuelta 1:18.516 en la primera parte de la Q2, pero fue eliminada por dirección de carrera por presuntamente exceder los límites de pista en la salida de la curva 5.

Y si bien ese registro fue devuelto a la tabla de tiempos minutos más tarde, eso obviamente hizo que el desarrollo de la sesión para Pérez fuese mucho más complicado. En su segundo y último intento, el mexicano no pudo mejorar su crono al toparse con Magnussen en la curva 2.

Finalmente, el piloto de Red Bull terminó en la 11ª posición y no pudo acceder a la última y definitiva Q3, describiendo su jornada como "muy desafortunada".

El piloto danés, que acabó dos puestos por detrás del mexicano en el 13º puesto, explicó lo sucedido y dio su punto de vista sobre ese momento polémico, después de que el piloto de Guadalajara le echase la culpa de su eliminación en la Q2.

"Me avisaron cuando él estaba alrededor de un segundo y medio por detrás de mí, y luego me fui a la izquierda todo lo que pude, incluso me subí un poco sobre la hierba para tratar de salir de su camino. Pero creo que él piensa que le perjudiqué o algo así. Pero hice todo lo que pude".

En referencia a si Pérez le había dicho algo una vez terminada la clasificación, Magnussen aclaró que fue él quien se acercó para pedirle unas disculpas.

"No, fui yo hacia él, porque vi que pasó bastante cerca de mí. Pero en ese momento pensaba que me había quitado del medio de forma bastante decente. Pero fui y le dije: 'Lo siento, amigo'", finalizó el piloto danés de Haas.