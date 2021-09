Prost explica por qué muchos dicen que la F1 era mejor antes

Dice la canción que cualquier tiempo pasado nos parece mejor, y hay cierto componente melancólico en cada ser humano que nos hace añorar lo que ya no tenemos y valorar de manera excelente lo que vivimos, probablemente mejor que lo que creímos de ello en su día.

La Fórmula 1 no se libra de ese viejo mantra, y habrás oído en más de una ocasión que "aquello sí eran carreras". Sin embargo, cuando se dan argumentos y ese debate lo plantea todo un tetracampeón del mundo y que además sigue ligado al mundial, resulta al menos interesante.

Sin embargo Alain Prost, que conquistó cuatro mundiales con McLaren y Williams, no da su opinión, sino aclara por qué los aficionados en general creen que era más interesante ver la Fórmula 1 hace muchos años.

Lo hizo en la última edición de su nuevo podcast "Prost in the paddock", donde el actual asesor de Alpine expuso los motivos de esos pensamientos.

"Bueno, para empezar por ejemplo teníamos muchos más adelantamientos en mi época, seguro", dice Prost, que compitió en F1 desde 1980 hasta 1993, con un año sabático en 1992.

"Pero tienes que mirar el panorama general. A veces, como en la vida, la percepción es más importante que la verdad. La percepción que tenía la gente, lo sé porque a veces pregunté a la gente que veía la F1 en mi época y que la ve ahora, por qué piensa que antes era más interesante".

"Pregunté a los aficionados, ¿qué creen que era diferente? Recuerdo algunas respuestas. Una de ellas, por ejemplo, fue muy interesante. Recientemente, una persona me dijo: 'Cuando tú estabas corriendo, estábamos frente a nuestra televisión desde el principio hasta el final. Y sabíamos que cualquier cosa podía suceder. Por ejemplo, la fiabilidad. Los motores se rompían, y el humo blanco que salía detrás del coche ayudaba a entender a los aficionados lo que pasaba. Nos entristecíamos y esperábamos con ganas la siguiente carrera, pero al menos no necesitábamos ninguna explicación".

Quienes defienden que la F1 era mejor antes siempre hablan de adelantamientos. Un aspecto que Prost de nuevo señala: "Hoy todo es complicado".

"Por ejemplo el DRS es artificial. Está bien, el DRS tiene una buena utilidad, porque sin él, tal vez tengamos muchos menos adelantamientos. Pero si volviéramos al deporte que teníamos en el pasado no creo que la gente estuviera más o menos interesada, no habría una gran diferencia, porque a veces se ven algunos adelantamientos donde es tan fácil que ya no parecen carreras":

Al final, Prost se convence de una cosa: "En realidad es muy difícil complacer a los espectadores".