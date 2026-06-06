Márquez: "Estaba gestionando para poder darlo todo; la caída me ha hecho improvisar"

Marc Márquez acumuló este sábado en Balaton Park una nueva hazaña a su largo historial. No le importó al vigente campeón del mundo de MotoGP haber vuelto de lesión, y de una nueva operación en el brazo derecho, hace apenas una semana. Ni siquiera una caída al comenzar la Q2 en el Balaton Park. El español tenía claro su objetivo, y se llevó la pole en el Gran Premio de Hungría, la 76ª de su carrera en la categoría reina.

El ilerdense se sobrepuso a su incidente y fue de menos a más para acabar marcando un tiempo de 1:36.785, con el que superó a Pedro Acosta por apenas 53 milésimas, para encabezar además un Top 5 con cuatro Ducati y ninguna Aprilia. Al término de la clasificación, Márquez explicó en DAZN que, aunque el incidente le complicó las cosas más de lo que pensaba, improvisando pudo llevar a cabo su plan, que pasaba por no gastarse el viernes para apretar este sábado, siendo consciente de que la jornada dominical le puede costar más por su físico.

"La caída nos ha complicado un poquito la clasificación, pero ya había salido convencido por la mañana. Lo dije ayer, estaba gestionando para intentar usarlo todo hoy y mañana sobrevivir, veremos. Pero sí que hemos preparado bien la cronometrada en la FP2, donde hemos trabajado el ritmo. Pero la caída nos ha hecho improvisar un poco. Aun así, lo hemos podido salvar", empezó diciendo.

"La clasificación es media sprint y media carrera. Por eso he decidido usar la energía que tenía esta mañana, como hice ya en Mugello. Y luego ya, pues en la sprint y en carrera el salir delante te salva en las primeras vueltas, porque tienes tiempo ganado", siguió.

Acosta sigue con perfil bajo

En segunda posición estará Pedro Acosta, que como única KTM se encuentra solo contra molinos de viento. El 'Tiburón de Mazarrón' no quiso cometer errores tras fallar en clasificación en Hungría en 2025, y no quiere pensar tanto en sus posibilidades de victoria por el rendimiento de su RC16.

"Al final, ha sido más el no querer cometer el mismo error del año pasado, que creo que me costó las pocas posibilidades que tenía. Tenemos que estar contentos, es primera fila, que de normal siempre salgo más atrás. Está siendo un buen sábado por ahora. ¿Armas para ganar? Ya veremos, eso siempre es una incógnita aquí. Hay que intentar no cometer errores, y si se nos presenta la oportunidad lo intentaremos", comentó.

Tercero está Fermín Aldeguer, en su vuelta a la primera fila de la parrilla desde Indonesia 2025: "Las clasificaciones siempre se me han resistido, durante toda mi carrera, y últimamente hemos dado paso, me siento con más confianza para apretar a una vuelta, incluso sin estar al 100 por 100. El potencial que tenemos es para luchar por el podio, para la victoria lo veo más complicado. Veo a Marc y a Pedro un pasito por delante de mí, supongo que los kilómetros que nos faltan pues los iremos recuperando en carrera. Me ayudará estar detrás de ellos. Lo más importante hoy era estar en primera o segunda fila".

"Con la lesión estoy resistiendo. Ayer, no me costó mucho. En Mugello tenía más dolores encima de la moto. Hoy me he levantado un poquito más regular, pero espero que la adrenalina y vernos delante nos dé un plus", remachó.

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