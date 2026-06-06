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Crónica de clasificación
MotoGP GP de Hungría

Márquez no da su brazo a torcer y se lleva la pole en Balaton

Marc Márquez ha vuelto, habrá que ver en qué medida, pero el actual campeón lanzó un mensaje inequívoco en Hungría, donde este sábado volvió a llevarse una pole, la segunda del año, a pesar de irse al suelo. 

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Marc Márquez, Ducati Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Balaton Park (Enviado Especial).- Desde que volvió de la doble operación, en el brazo y el pie, el fin de semana pasado, en Mugello, Marc Márquez se ha entestado en repetir que todavía no está listo para la batalla, en los estándares que a él se le presuponen. En Italia, donde terminó el séptimo, más o menos pudo justificar esa dosificación. En Balaton lo tuvo mucho más difícil desde que el viernes logró el mejor tiempo en el primer ensayo libre del fin de semana. Sin embargo, fue en la cronometrada, cuando empieza lo serio, que el español dejó claro que está listo para para plantar batalla. 

 

Tras una primera caída en su vuelta de salida, el #93 se las apañó para dar hasta tres vueltas rápidas, las dos últimas espaciales, que le significaron su segunda pole de la temporada, la 76ª de su hoja de servicios en la categoría de las motos pesadas. A su lado, el segundo, arrancará Pedro Acosta, que se dibuja como uno de los principales candidatos a discutirle el triunfo al de Ducati, y que se quedó a poco más de media décima del de Cervera (Lleida). La primera línea la cerrará Fermín Aldeguer (tercero), que ha ido de menos a más desde que volvió de la lesión que sufrió en invierno, y que empieza a poder ser protagonista de verdad. 

La segunda línea estará formada por Fabio Di Giannantonio (cuarto) y Pecco Bagnaia (quinto), que llegó desde la eliminatoria previa (Q1) y que completa un cuarteto de Ducati en las cinco primeras posiciones; y por Marco Bezzecchi (sexto), que salvó una situación comprometida de una forma más que digna. 
Detrás del líder del campeonato partirá Raúl Fernández (séptimo), que tendrá a su lado a Jorge Martín (octavo). Luca Marini, noveno, se colocó como el mejor de entre los representantes de Honda, mientras que Ai Ogura cerró el top ten, justo por delante de Diogo Moreira (undécimo). 

De entre aquellos que se quedaron en la Q1, cabe destacar el buen papel de Iker Lecuona, que en su estreno sobre una Ducati de MotoGP firmó el 16º mejor registro, a solo media décima de Fabio Quartararo (15º), y por delante de Franco Morbidelli (19º), el último sobre una de las motos de Borgo Panigale. 

Clasificación de la Q2 de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. Márquez Ducati 93 Ducati 8

1'36.785

   151.573  
2 Spain P. Acosta KTM 37 KTM 8

+0.053

1'36.838

 0.053 151.490  
3 Spain F. Aldeguer Gresini 54 Ducati 8

+0.340

1'37.125

 0.287 151.042  
4 Italy F. Di Giannantonio VR46 49 Ducati 9

+0.447

1'37.232

 0.107 150.876  
5 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

+0.532

1'37.317

 0.085 150.744  
6 Italy M. Bezzecchi Aprilia 72 Aprilia 8

+0.643

1'37.428

 0.111 150.572  
7 Spain R. Fernández Trackhouse 25 Aprilia 9

+0.763

1'37.548

 0.120 150.387  
8 Spain J. Martín Aprilia 89 Aprilia 8

+0.789

1'37.574

 0.026 150.347  
9 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.820

1'37.605

 0.031 150.299  
10 Japan A. Ogura Trackhouse 79 Aprilia 8

+0.844

1'37.629

 0.024 150.262  
11 Brazil D. Moreira LCR 11 Honda 8

+1.065

1'37.850

 0.221 149.923  
12 Australia J. Miller Pramac 43 Yamaha 8

+1.456

1'38.241

 0.391 149.326  
Ver resultados

Clasificación de la Q1 de MotoGP del GP de Hungría 2026:

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Italy P. Bagnaia Ducati 63 Ducati 8

1'37.443

   150.549  
2 Italy L. Marini Honda 10 Honda 8

+0.151

1'37.594

 0.151 150.316  
3 Spain J. Mir Honda 36 Honda 8

+0.313

1'37.756

 0.162 150.067  
4 Italy E. Bastianini Tech3 23 KTM 8

+0.372

1'37.815

 0.059 149.976  
5 France F. Quartararo Yamaha 20 Yamaha 8

+0.522

1'37.965

 0.150 149.747  
6 Spain I. Lecuona Gresini 27 Ducati 8

+0.581

1'38.024

 0.059 149.657  
7 South Africa B. Binder KTM 33 KTM 6

+0.625

1'38.068

 0.044 149.590  
8 Turkey T. Razgatlioglu Pramac 7 Yamaha 8

+0.631

1'38.074

 0.006 149.580  
9 Italy F. Morbidelli VR46 21 Ducati 7

+0.791

1'38.234

 0.160 149.337  
10 Spain A. Rins Yamaha 42 Yamaha 8

+1.026

1'38.469

 0.235 148.980  
11 Spain M. Viñales Tech3 12 KTM 7

+1.026

1'38.469

 0.000 148.980  
12 United Kingdom C. Crutchlow LCR 35 Honda 8

+1.841

1'39.284

 0.815 147.757  
Ver resultados
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