Márquez no da su brazo a torcer y se lleva la pole en Balaton

Balaton Park (Enviado Especial).- Desde que volvió de la doble operación, en el brazo y el pie, el fin de semana pasado, en Mugello, Marc Márquez se ha entestado en repetir que todavía no está listo para la batalla, en los estándares que a él se le presuponen. En Italia, donde terminó el séptimo, más o menos pudo justificar esa dosificación. En Balaton lo tuvo mucho más difícil desde que el viernes logró el mejor tiempo en el primer ensayo libre del fin de semana. Sin embargo, fue en la cronometrada, cuando empieza lo serio, que el español dejó claro que está listo para para plantar batalla.

Tras una primera caída en su vuelta de salida, el #93 se las apañó para dar hasta tres vueltas rápidas, las dos últimas espaciales, que le significaron su segunda pole de la temporada, la 76ª de su hoja de servicios en la categoría de las motos pesadas. A su lado, el segundo, arrancará Pedro Acosta, que se dibuja como uno de los principales candidatos a discutirle el triunfo al de Ducati, y que se quedó a poco más de media décima del de Cervera (Lleida). La primera línea la cerrará Fermín Aldeguer (tercero), que ha ido de menos a más desde que volvió de la lesión que sufrió en invierno, y que empieza a poder ser protagonista de verdad.

La segunda línea estará formada por Fabio Di Giannantonio (cuarto) y Pecco Bagnaia (quinto), que llegó desde la eliminatoria previa (Q1) y que completa un cuarteto de Ducati en las cinco primeras posiciones; y por Marco Bezzecchi (sexto), que salvó una situación comprometida de una forma más que digna.

Detrás del líder del campeonato partirá Raúl Fernández (séptimo), que tendrá a su lado a Jorge Martín (octavo). Luca Marini, noveno, se colocó como el mejor de entre los representantes de Honda, mientras que Ai Ogura cerró el top ten, justo por delante de Diogo Moreira (undécimo).

De entre aquellos que se quedaron en la Q1, cabe destacar el buen papel de Iker Lecuona, que en su estreno sobre una Ducati de MotoGP firmó el 16º mejor registro, a solo media décima de Fabio Quartararo (15º), y por delante de Franco Morbidelli (19º), el último sobre una de las motos de Borgo Panigale.