Así es el trofeo para el GP de España de F1 en Madrid, de Pininfarina

¡Ya hay trofeo para el GP de España de F1 2026 en Madrid! El ganador entre los tres diseños seleccionados para la final es el de Pininfarina, un trofeo denominado 'Monumental', en referencia a la curva más famosa del circuito de Madring, el largo giro peraltado que será la curva 12.

Así es Monumental, el trofeo que levantará el primer ganador del GP de España de F1 en Madrid

El diseño de Monumental, que será el que levante el ganador del GP de España de F1 2026 en Madrid del 11 al 13 de septiembre, es una pieza escultórica de aluminio que representa el circuito de Madrind, que se va estirando y moldeando hasta la curva 12, en una especie de G o de 6. El objetivo del trofeo Monumental era transformar el circuito en un gesto escultórico, y con él se quería plasmar la precisión del pilotaje, transmitiendo sensación de movimiento. Además, el contorno se recorre en rojo carmesí (un color como guiño a Madrid) con el trazado del Madring, e incorpora también el logo de la sede.

El trofeo de la F1 para Madrid, y la Monumental, son una parábola larga, rápida y exigente que exige valentía, demanda precisión y recoge toda la adrelanina de la F1.

Así explicaron en Pinfarina el trofeo para el GP de España de F1: "Diseñar un trofeo significa diseñar un símbolo, no solo del deporte, sino también de las personas y del país que lo acoge. En Pininfarina traducimos esos valores en una forma evocadora capaz de transmitir la adrenalina y la emoción que sienten tanto quienes pilotan como quienes viven la carrera desde fuera".

El trofeo del GP de España se anunció en un evento este jueves en el Palacio de Cibeles, y lo anunció el bicampeón del mundo de rallies y cuatro veces ganador del Dakar, Carlos Sainz, que formaba parte del jurado junto al director artístico del Museo Thyssen, Guillermo Solana; Louise Young, Chief Race Promoters Officer de Formula 1; Gonzalo Cabrera, director de Cultura y Educación de IFEMA MADRID; y la arquitecta y diseñadora de prestigio internacional Teresa Sapey .

El jurado defendió que ganaba Monumental como trofeo del GP de Madrid por su "sobriedad formal, la elegancia de líneas y el carácter icónico de la firma italiana".

Y Carlos Sainz declaró: "Que una firma como Pininfarina diseñe el trofeo del Gran Premio de España demuestra la magnitud de este proyecto. El trofeo Monumental no va a ser solo un objeto, será el símbolo que levantará el ganador de la carrera en 2026 y hablará de la curva más icónica de Madring, pero también de la manera de entender la victoria en nuestra ciudad. Por eso tenía que estar a la altura de Madrid y de la Fórmula 1 y creo que este trofeo cumple con creces".

El diseño Monumental se impuso a las otras dos propuestas que llegaron a la final: 'Regnatrix Aurea', de Sandra Val, y 'Ascent', de Laura Talaya, ambas diseñadoras madrileñas.

Pinfarina, autores del trofeo del GP de España de F1, míticos diseñadores

Como señaló Carlos Sainz, Pinfarina, los diseñadores del trofeo del GP de España en Madrid, son una de las firmas más icónicas del mundo del diseño, vinculados históricamente al automovilismo y a nombres como el de Ferrari, Maserati o Alfa Romeo.

Pininfarina se fundó en 1930, en Turín, por Battista 'Pinin' Farina, y ya ha diseñado los trofeos de otras carreras como la de Azerbaiyán, Qatar o los de Estados Unidos y Japón en 2023 y Brasil y China en 2024.