Lo que llevó a Antonelli a recibir una sanción por límites de pista en Barcelona

El Gran Premio de Barcelona-Catalunya fue para Andrea Kimi Antonelli el peor fin de semana de la temporada 2026. No fue así por su rendimiento —que estuvo a la altura de su fulgurante inicio de temporada—, sino por el resultado final. Cero puntos debido a una probable avería en la batería de su Mercedes W17.

Sin embargo, a lo largo de las 66 vueltas de carrera, el italiano tuvo que hacer frente a otro problema: los límites de pista. En la primera parte de la carrera, acumuló dos en pocas vueltas tras salirse de los límites de la pista en el mismo punto: la curva 10.

Antonelli, durante toda la carrera, mantuvo una trayectoria muy diferente a la de todos los demás pilotos de la parte alta. Se acercaba a la curva tomando el vértice mucho antes que los demás. La consecuencia es obvia: su W17 se abría cada vez más, terminando a menudo con tres cuartas partes del coche fuera de la pista.

Un enfoque evidentemente científico, al menos en apariencia, que, sin embargo, le llevó a salirse del límite en varias ocasiones y a recibir la bandera blanca y negra. Sin embargo, poco después llegó el momento de la retirada sin más avisos de los comisarios.

Un par de horas después del final de la carrera, los comisarios de carrera publicaron un documento en el que se anunciaba una penalización de 5 segundos para el italiano por haber sobrepasado al menos tres veces los límites de la pista.

"Los comisarios han examinado las pruebas de vídeo", se lee en el veredicto. "El coche se salió de los límites de la pista cuatro veces durante la carrera sin una justificación válida".

"Los comisarios reconocen que el piloto no vio la bandera a blanca y negra tras su tercera infracción, sino tras la cuarta, ya que una infracción anterior no se detectó hasta más tarde en el transcurso de la carrera".

"Sin embargo, según el reglamento vigente y las directrices sobre normas de conducción, esto no exime al piloto de la obligación de respetar las normas", añadía el comunicado.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Afortunadamente para Antonelli, la penalización recibida en Barcelona no tendrá consecuencias en la próxima cita del Gran Premio de Austria, ya que, a partir de este año, este tipo de penalizaciones no se trasladan a la siguiente carrera si no la han podido cumplir debido a un abandono.

Al término de la carrera, una vez de vuelta en el paddock, Antonelli dio una interesante interpretación, explicando por qué se vio obligado a sobrepasar los límites de la pista.

"Claramente, cuando me encontré luchando con George Russell, estaba apretando. Me costó mucho en la primera tanda debido a los bloqueos en las ruedas delanteras. Y así cometí demasiados errores en la curva 10. Asumí demasiados riesgos, a pesar de que Bono me recordaba los límites de pista en cada vuelta. Pero sí, al final iba al límite".

"En carrera fue muy complicado seguir a los coches que tenía delante. Pero nuestro ritmo fue muy bueno. Una vez que conseguí adelantar a George, noté que mi coche respondía mucho mejor. Pero en ese momento no pude aprovechar mi ritmo, porque me vi obligado a abandonar por una avería. Sin embargo, creo que habría sido imposible alcanzar a Hamilton. Habría terminado en la segunda posición".

Con toda probabilidad, Antonelli habría conseguido realmente mantener el segundo puesto, a pesar de tener que lidiar con los 5 segundos de penalización. Basta pensar que, tras adelantar a Russell, en apenas media vuelta Antonelli había conseguido distanciarse de su compañero de equipo en 1,5 segundos. Con las vueltas que aún quedaban, casi con toda seguridad habría conseguido asegurar la segunda posición.

Para Antonelli, el abandono fue amargo, pero verse superado de esa manera y ver cómo se alejaba en pocas curvas podría haber infundido en Russell dudas aún mayores de las que ya tenía tras las cinco victorias consecutivas del italiano en la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images