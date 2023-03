Por qué McLaren mantiene altas sus esperanzas en la F1 2023

Cargar el reproductor de audio

Lando Norris terminó dos vueltas por detrás del ganador y Oscar Piastri se vio obligado a abandonar antes de ver la bandera a cuadros en el Gran Premio de Bahrein, lo que ha provocado que McLaren haya empezado la temporada en el último puesto del campeonato de constructores.

No hay ninguna duda de que no ha sido un gran inicio de curso en 2023 y, aunque los problemas de fiabilidad fueron dolorosos y la falta de ritmo encendió todas las alarmas, parece haber luz al final del nuevo túnel de viento de Woking.

Y es que el equipo sabe que tiene más rendimiento esperándole para la cuarta cita de la campaña en Azerbaiyán, y también para las siguientes, gracias a un cambio de filosofía realizado a finales del año pasado.

Y una vez que el nuevo túnel de viento entre en funcionamiento en junio, debería permitir al equipo dar un importante paso adelante en términos de eficacia con su programa aerodinámico a medida que el proyecto de 2024 empiece a tomar forma.

Así, en contraste con el aparente desorden que hay ahora mismo en Mercedes y Ferrari, en McLaren tienen confianza y respiran relativamente relajados mirando hacia el futuro pese a su mal inicio.

"Creo que estamos donde pensábamos que probablemente estaríamos", dice el director técnico James Key. "Quiero decir, está todo muy apretado, para ser sincero contigo, con una vuelta ligeramente mejor o peor podría haber cambiado mucho la clasificación".

"Sabíamos que estábamos a varias décimas de donde teníamos que estar, y hay una buena razón para creer en ello. No es sólo sentarse y tomárselo con calma durante el invierno, todos han trabajado increíblemente duro".

Aunque la atención se centra en los cambios para la cuarta carrera, Key insiste en que incluso en la especificación actual sel MCL60 ha mostrado algunos signos positivos.

"Hay muchas piezas nuevas en este coche, y la verdad es que han funcionado bastante bien", afirma. "Así que muchas de las cosas que queríamos hacer a raíz de lo aprendido el año pasado, analizando nuestros puntos fuertes y débiles, todo ha funcionado bastante bien. Es un monoplaza mucho más equilibrado".

"También las actualizaciones mecánicas parecen estar funcionando bien y nuestra gestión de los neumáticos es mejor. Así que creo que todo eso va bastante muy bien, no ha habido ninguna sorpresa desagradable".

El cambio de dirección en cuanto al diseño aerodinámico de McLaren fue provocado por una nueva regla para 2023 que tuvo un impacto mayor de lo que el equipo había previsto en un principio.

"Cuando eso sucedió fue cuando se confirmó el aumento de la altura del suelo en 15 mm", dice Key. "Entonces todos estuvimos de acuerdo en que era una protección contra el porpoising, era muy sensato teniendo en cuenta que el año pasado fue un problema bastante importante".

"Parece poca cosa, pero estos suelos son enormes e increíblemente sensibles. Mira cuánta carga aerodinámica generan. Así que cuando hicimos ese cambio en nuestro coche, en realidad nos dio una pérdida mucho mayor de lo previsto. Es algo que parece haber afectado a los equipos de diferentes maneras".

"Y hasta cierto punto, parece estar relacionado con la geometría del borde del suelo que se esté utilizando en ese momento".

La decisión tardía de cambiar de rumbo explica por qué el equipo se ha esforzado tanto en decir una y otra vez que no veremos en pista el verdadero MCL60 hasta la cuarta carrera de 2023, en Bakú.

En términos de marketing, no era fácil explicar en la presentación que el coche "de verdad" no se vería hasta la cuarta carrera. En realidad, todo dependía del momento de la toma de decisión".

"No es que estuviéramos dándole vueltas y pensando qué hacer y por qué no lo hacemos", dice Key. "Nos vimos obligados a hacerlo porque nos dimos cuenta de que la nueva normativa no se adaptaba a lo que sabíamos del año pasado".

"Eso nos llevó a renovar por completo esa parte del coche. Lleva un tiempo desarrollar esas cosas, lo intentamos para la primera carrera, pero no estaba lo suficientemente maduro", explicó el actual director técnico del equipo de Woking.

"Con estos suelos, tienes que mantener la estabilidad, tener una buena correlación y todo lo demás para garantizar que va a funcionar, y era un poco arriesgado para la primera carrera".

Se podría argumentar que un cambio de dirección tardío es una decisión valiente, una que Mercedes claramente ahora mismo desearía haber tomado. Key resta importancia a la comparación, ya que en el caso de McLaren la atención se centró en el suelo y no en los pontones.

"La nuestra era una filosofía de suelo más que de chasis. Los detalles y la complejidad de estos coches y lo que hay que hacer, incluso al final del año pasado, aún no era obvio".

"Sí, había un equipo que estaba dominando. Pero el equipo que estuvo muy cerca de ellos la mayor parte de la temporada tenía filosofías de diseño completamente diferentes. Y ambos han mantenido eso, y ambos siguen siendo muy competitivos".

"Para ser sincero, la filosofía de Mercedes, que todos los equipos han estudiado, es única, muy inteligente. Así que entiendo perfectamente por qué han decidido repetir".

La confirmación de que la especificación de Bakú es sólo un primer paso es intrigante, ya que indica que McLaren espera muchos más cambios importantes en su MCL60, un coche que ya es una base sólida y, por lo tanto, ahora la atención se centra al 100% en el tiempo por vuelta.

"El coche hace exactamente lo que esperábamos que hiciera", dice Key. "Y el principal comentario de los pilotos es simplemente 'danos más agarre y podremos ir más rápido'".

"No es que tengas un problema grave, algo que realmente es molesto o lo que sea. Si simplemente coges el coche y haces que tenga más agarre, naturalmente irá más rápido".

"Así que eso nos da una idea muy clara de desarrollo. Eso nos ayuda, significa que podemos ser muy directos y claros en nuestra dirección de desarrollo para el resto de la temporada".

"Yo seguiría siendo prudente a la hora de hablar de actualizaciones, porque primero hay que ponerlasen el coche y asegurarse de que funcionan correctamente".

"Pero creo que si todo hace lo que esperamos, será sin duda un buen paso adelante, y si podemos dar los siguientes pasos que ya estamos preparando en segundo plano, entonces la esperanza es que el ritmo de desarrollo pueda ser bastante competitivo", concluyó.

