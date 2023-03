Cómo 15 mm desencadenaron los problemas de McLaren F1 en 2023

Cargar el reproductor de audio

El pasado verano, los equipos y la FIA llegaron a un acuerdo para aumentar en 15 mm la altura del borde del suelo para intentar solucionar los problemas de porpoising que azotaron, en mayor o menor medida, a todos los coches de la parrilla de la máxima categoría.

Después de ver los datos de su nuevo monoplaza en el túnel de viento, en McLaren se dieron cuenta de que sería difícil igualar el rendimiento que estaba teniendo hasta el momento con el coche de 2023 que habían construido. Así, en el mes de septiembre, el equipo decidió tomar un camino diferente, uno que a priori ofrecía mucho más potencial.

La decisión se tomó demasiado tarde y no pudieron completar el paquete que tenían previsto antes de la primera carrera de Bahrein, razón por la que la escudería de Woking aspira a dar un gran salto adelante cuando introduzcan su primera gran actualización en Bakú.

"Cuando llegó el problema fue cuando tuvimos que subir el suelo en 15 mm", dijo Key. "Todos estuvimos de acuerdo en que era una medida correcta contra el porpoising, era algo sensato teniendo en cuenta que el año pasado había sido un problema importante para todo, aunque la situación mejoró mucho a lo largo del año".

"No parece un cambio muy grande, pero estos suelos son muy grandes e increíblemente sensibles. Mira cuánta carga aerodinámica generan, es enorme. Así que cuando hicimos ese cambio en el coche, nos dio una pérdida de carga y rendimiento mucho mayor de lo previsto, y hasta cierto punto, parece estar relacionado con la geometría del borde del suelo", explicó.

James Key aseguró que ese cambio había perjudicado más a McLaren que a otros equipos debido a la hoja de ruta aerodinámica que había tomado ya con el MCL36 para la temporada 2022 de la Fórmula 1: "Si nos fijamos en el año pasado, hubo dos conceptos diferentes que empezaron a desarrollarse, uno era el nuestro y otro probablemente en el que estaban la mayoría de los equipos, y cuando se hizo ese cambio en el suelo, fue un golpe muy duro para nosotros".

"Cuando intentamos recuperarnos con lo que ya teníamos en ese momento, probablemente en septiembre, nos dimos cuenta de que no funcionaba, que teníamos que cambiar totalmente de dirección con estas geometrías", dijo. "Lo cual es un cambio muy grande, porque son proyectos muy complejos".

Key insistió en que la razón por la que McLaren no se apresuró en llevar el nuevo paquete completo a la primera carrera de la temporada en Bahrein fue porque quería asegurarse de que estaba completamente desarrollado: "No es que estuviéramos perdiendo el tiempo y pensando qué hacer. Nos vimos obligados a hacerlo porque nos dimos cuenta de que la normativa no se adaptaba a nuestro concepto".

"Eso nos llevó a renovar por completo esa parte del coche y eso lleva un tiempo. Lo intentamos para la primera carrera, pero no estaba lo suficientemente maduro", comentó. "Hubiéramos rendido un poco mejor, pero con estos suelos, tienes que mantener la estabilidad, una buena correlación y todo lo demás para garantizar que va a funcionar correctamente, y era un poco arriesgado para la primera carrera".

Cuando Motorsport.com preguntó sobre si era frustrante que la decisión hubiese llegado tan tarde, Key dijo: "Absolutamente, quiero decir, es frustrante porque, para ser sincero, la ruta en la que estamos ahora parece ser bastante prolífica, va como esperábamos. Pero todavía queda bastante trabajo por hacer".

"El ritmo de desarrollo es muy superior al que teníamos antes. Si el cambio de reglas se hubiera hecho antes o si nos hubiéramos dado cuenta cuatro semanas antes de que teníamos que hacer algo diferente, ahora no estaríamos hablando de ello. Es una pena, pero estamos donde estamos y vamos a recuperarnos", concluyó el de McLaren.