El piloto en riesgo de que le prohíban correr en F1 por sanciones

Desde que la FIA instauró un sistema de puntos muy similar al de circulación en las calles, los pilotos deben tener mucho cuidado con las acciones que realizan en la pista, y es que en caso de exceder los 12 puntos en un periodo de un año, corren el riesgo de perderse una carrera. Por el momento, nunca se ha llegado al caso, aunque algunos estuvieron cerca de hacerlo, como Yuki Tsunoda, quien llegó a tener ocho y no se renuevan hasta el mes de noviembre.

Sin embargo, en el Gran Premio de México 2022 de Fórmula 1, el otro miembro de la escudería de Faenza, Pierre Gasly, recibió una penalización de cinco segundos por forzar a otro piloto a salir por fuera del circuito en la cuarta curva, a Lance Stroll, al que le ganó la posición y no se la devolvió. Al tener nueve unidades en su cuenta particular, el francés, que recibió un punto más, se coloca con diez, a solo dos de que la federación internacional le castigue con una prueba.

Eso no sería nada grave para el galo de no ser que hasta el siguiente 22 de mayo de 2023 no se le quitan dos puntos por causar una colisión, por lo que el futuro piloto de Alpine tendrá que ser cauteloso en los movimientos que protagoniza sobre el asfalto.

La primera infracción que Pierre Gasly ocasionó fue precisamente esa en el Circuit de Barcelona-Catalunya, pero no fue la única, y es que en julio fue en el Gran Premio de Austria donde incumplió con las reglas del organismo rector y le condenaron con hasta tres puntos en la superlicencia, una por exceder los límites de la pista, y otra por provocar un choque.

La última de las sanciones vino en el famoso Gran Premio de Japón, donde el galo superó la velocidad máxima permitida después del accidente del Ferrari de Carlos Sainz y no respetó el régimen de bandera roja que ondeaba en el trazado de Suzuka. Eso causó mucha controversia debido a que pasó a escasos metros de una grúa a más 250 km/h, incluso Gasly aseguró que pudo haber fallecido si hubiera impactado contra el vehículo de extracción.

Por esos motivos, el de AlphaTauri deberá tener cuidado si no quiere tener una despedida amarga de su actual conjunto, o una entrada poco triunfal en su nueva escudería a partir de la temporada 2023 de Fórmula 1.

"No se trata solo de los puntos de penalización, porque estoy bastante cerca de que me prohíban correr", dijo cuando Motorsport.com preguntó a Gasly sobre su sanción. "En mi opinión, no siento que haya sido tan peligroso en los últimos 12 meses, y sería una pena que me prohibieran competir por haber frenado demasiado con el coche de seguridad y un par de límites de pista".

"Creo que están trabajando en ello [la FIA], y puede que el año que viene veamos cambios, eso es bueno", aseguró el galo. "Pienso que el reglamento solo dice que en caso de que hagas un pilotaje peligroso es cuando te impondrán puntos".

"Ahora los meten por infracciones con el coche de seguridad o los límites del circuito, y la sanción por ello es prohibir una carrera, algo en lo que estamos de acuerdo en que es bastante duro", continuó el francés. "Deberían idear algo diferente para la próxima temporada".

En su futuro equipo son conscientes de lo que puede conllevar esa desafortunada acción para el francés, y el jefe de los de Enstone, Otmar Szafnauer, dijo: "Debemos ser un poco más cuidadosos, quizá podría recibir una clase y luego que se le devuelvan los puntos. Ví lo que pasó, y de todas formas, en este momento, no soy parcial, así que para mí fue algo 50/50 [el incidente con Stroll]".

Puntos de penalización vigentes de Pierre Gasly en la Fórmula 1

GP de España 2022 : provocar una colisión (Lance Stroll) - 2 puntos

GP de Austria 2022: provocar una colisión (Sebastian Vettel) - 2 puntos

GP de Austria 2022: abandonar la pista sin justificación en múltiples ocasiones - 1 punto

GP de Japón 2022: exceso de velocidad en condiciones de bandera roja - 2 puntos

GP de Estados Unidos 2022: su coche cayó a más de diez cuerpos detrás del coche de seguridad - 2 puntos

GP de México 2022: forzar a un piloto fuera de la pista y obtener una ventaja (Lance Stroll) - 1 punto

El pasado 10 de octubre, Pierre Gasly recuperó dos puntos de penalización después causar una colisión con Fernando Alonso en el GP de Turquía de 2021, aunque este año también recibió dos reprimendas por no cumplir con la normativa de pasar por los bolardos en Canadá.

