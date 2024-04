Multa para Alpine por el susto en el pitstop del GP de China de F1

Durante el primer turno de paradas en boxes del GP de China 2024 de F1, se produjo un incidente en el pitlane que pudo haber sido más grave. En el cambio de neumáticos de Pierre Gasly, su equipo de mecánicos no le ajustaron bien la rueda trasera derecha, y cuando le mostraron al francés la luz verde para reemprender la marcha, al tocar el coche el suelo, la rueda se desprendió y derribó a un mecánico.

Gasly no salió hasta que no le ajustaron bien ese neumático, perdiendo un tiempo muy valioso, pero horas después de la carrera, los comisarios anunciaron el castigo a Alpine por la situación insegura, multando al equipo con 10.000 euros.

La decisión de los comisarios de F1 en el Circuito Internacional de Shanghai sobre el pitstop de Alpine decía así: "Los comisarios escucharon al piloto del coche 10 (Pierre Gasly) y al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/comisarios, vídeo, cronometraje, radio del equipo y pruebas de video vídeo el coche y determinó que el piloto del Coche 10 recibió luz verde Para salir de su box. Sin embargo, el neumático trasero derecho no estaba correctamente instalado. Los sistemas electrónicos que monitorizan si un neumático está correctamente instalado no lo detectó. Además, un miembro del equipo hizo clic incorrectamente en el botón para liderar el monoplaza, a pesar de que el neumático no estaba instalado adecuadamente".

"Tan pronto como el equipo se dio cuenta del problema, detuvieron el coche e impidió que el coche saliera del box. En todo esto, un miembro del equipo cayó de espaldas y resultó levemente herido. El miembro del equipo pudo continuar con sus funciones para el resto de la carrera".

"Para nosotros estaba claro que el piloto no tenía la culpa. Le dieron luz verde y soltó el embrague y avanzó el coche. Sin embargo, inmediatamente detuvo el coche cuando la luz se puso roja. Determinamos que el equipo era totalmente responsable de lo ocurrido, por lo que se le impuso una multa de 10.000 euros por no comprobar que el coche cumplía las condiciones de seguridad durante la carrera".

Tras la carrera y antes de que llegara la resolución Bruno Famin, director del equipo, declaró: "Fue una carrera llena de incidentes con múltiples períodos de Safety Car, lo que significaba que necesitábamos estar alerta y listos para reaccionar, lo cual hicimos con una doble parada en boxes bien ejecutada".

"Esteban hizo una gran carrera para estar a poca distancia de sumar puntos, pero al final se quedó fuera del top 10. Pierre también hizo bien remontando y recuperando posiciones tras el retraso en su primera parada. Afortunadamente nadie resultó herido e investigaremos las razones para evitar incidentes similares en el futuro".

"Lo de hoy demuestra que todavía tenemos trabajo por hacer y, como equipo, debemos seguir esforzándonos para lograr más rendimiento, ya que hoy no tuvimos suficiente".

