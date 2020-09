Pérez: "Nadie me dijo nada sobre mi salida"

Pérez anunció el miércoles a través de sus redes sociales que no seguirá en Racing Point al final de la temporada 2020 de Fórmula 1 después de siete años con el equipo de Silverstone.

Racing Point confirmó este jueves por la mañana que Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo, ocupará el lugar del mexicano para la próxima temporada, cuando el equipo será rebautizado como Aston Martin.

Pérez tenía un contrato válido para 2021 con Racing Point después de firmar un acuerdo por tres años la temporada pasada, y se sentía seguro de su futuro con el equipo el mes pasado.

Pero el mexicano reveló que el mismo miércoles recibió la confirmación de Racing Point de que se iría, durante una llamada telefónica del dueño del equipo, Lawrence Stroll, quien dijo que el equipo iría en "otra dirección".

"Nadie me dijo nada, pero yo ya lo sabía y descubrí un par de cosas", dijo Pérez. "La confirmación final llegó ayer. Está bien. Siete años con el equipo, sé que todo tiene un principio y también un final. Todavía tenemos nueve carreras para hacernos sentir orgullosos unos de otros".

Pérez dijo en agosto en la previa del Gran Premio de España que era "cuestión de tiempo" hasta que las especulaciones que vinculaban a Vettel con su asiento desaparecieran, ya que tenía información del equipo de que se quedaría en 2021.

"Esa era la información que yo recibía, que el equipo quería que me quedara", dijo Pérez el jueves en Mugello, donde este fin de semana la F1 disputa el GP de la Toscana.

"Hubo algunas discusiones de fondo sobre los contratos y demás, que no estoy dispuesto a revelar porque creo que esas cosas deben permanecer entre el equipo y yo. Hubo un par de cosas en el contrato. Al final, ayer me dijeron oficialmente que no voy a continuar. No esperaba eso. Pero así es".

Al anunciar su salida de Racing Point, Pérez declaró que no tenía ningún plan B en marcha, ya que no esperaba dejar el equipo. Aunque no quiso decir que se sentía decepcionado por la forma en que Racing Point manejó la decisión, el mexicano dijo que una mayor claridad le habría ayudado a planear mejor su futuro.

"Lo entiendo, son las negociaciones que se están llevando a cabo. Probablemente llevaron más tiempo del que pensé", dijo Pérez. "Probablemente, un poco más de claridad habría ayudado con respecto a mi futuro también. Entonces habría buscado un plan B, que quizás no habría cambiado nada".

A la pregunta de Motorsport.com de cuál será su próximo paso, Pérez aseguró que su prioridad es seguir en F1 siempre que pueda encontrar un lugar competitivo.

"Creo que todo es una opción ahora mismo. Mi objetivo principal es seguir en F1. Siento que aún soy joven y tengo hambre de seguir aquí. Pero tiene que ser con el paquete correcto. Uno que me dé la máxima motivación para dar el 100% en cada vuelta. También tiene que ser un proyecto a largo plazo, con el objetivo de 2022, porque espero que el cambio de normativa juegue un papel clave", contestó.

"Esa es la principal razón por la que quiero seguir en 2022, porque siento que habrá muchas oportunidades. No espero tomar una decisión pronto. Me tomaré el tiempo que necesito. Si no encuentro nada atractivo en F1, pensaré en otras categorías, otras cosas; veremos".