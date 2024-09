Pérez responde a los rumores de su retirada con Leonardo DiCaprio

El piloto mexicano consiguió firmar la renovación con el equipo Red Bull por dos temporadas más después de unos convulsos meses en los que su futuro siempre estuvo en entredicho por el rendimiento que aportaba en Milton Keynes. Sergio Pérez no consiguió ninguna victoria a lo largo de las primeras carreras de 2024, y tras el Gran Premio de Singapur se despidió de cualquier opción matemática de luchar por el título al estar en la octava posición como el último de los líderes de la parrilla.

Así están los mundiales de la temporada 2024 de Fórmula 1: Fórmula 1 Mundial de pilotos y equipos de F1 2024 tras Singapur: posiciones y puntos

Sin embargo, hubo un rumor que un periodista británico en el que aseguraba que en su cita de casa, el Gran Premio de México, anunciaría su retirada, pero solo unos días después llegó la respuesta de una forma muy cómica. En su perfil oficial de X, anteriormente conocido como Twitter, el de Guadalajara tan solo escribió unos emoticonos en los que hacía evidente su risa ante los comentarios que se hicieron sobre él, además de acompañarlo con un vídeo, junto con un "Perdón".

"Me voy. Me voy. ¡No me voy!", es lo que decía Leonardo DiCaprio en una famosa escena de la película 'El lobo de Wall Street'.

Con esa ingeniosa respuesta, Sergio Pérez zanjó cualquier duda sobre su futuro en la máxima categoría del automovilismo, y todos los que pensaban que daría por concluida su etapa en el Gran Circo después del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 tendrían que ver cómo seguirá a los mandos de uno de los monoplazas de la escudería austriaca, junto con Max Verstappen.

