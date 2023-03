Por qué Pérez y Marko dicen que el Aston Martin de Alonso es un Red Bull

Cargar el reproductor de audio

Tras acabar la carrera del GP de Bahrein 2023 de F1 en la que Fernando Alonso acabó tercero por detrás de Verstappen y Pérez, tanto el asesor de Red Bull Helmut Marko como el piloto mexicano dijeron que había tres RB19 en el podio. Y aunque lo dijeron con conocimiento de causa, no es una comparación muy exacta en esta temporada.

¿Por qué Pérez y Marko consideran el Aston Martin de Alonso como otro coche Red Bull?

Probablemente porque dos de los máximos responsables del gran coche que es el Aston Martin AMR23 estuvieron en el equipo Red Bull, y también por el gran parecido que había en 2022 en el coche del equipo inglés con el de la escudería austriaca.

Aston Martin ha fabricado para 2023 un coche que es "nuevo en un 95%", y la mayor parte del avance se le puede atribuir al quinteto formado por su director técnico Dan Fallows (ex de Red Bull), el director técnico adjunto Eric Blandin (ex de Mercedes), su director de ingeniería Luca Furbatto (ex de Alfa Romeo), su director de rendimiento Tom McCullough y Andrew Alessi (ex de Red Bull), jefe de operaciones técnicas.

Alessi llegó a Aston Martin en 2021, y su fichaje se confirmó solo una semana después del sorprendente anuncio de que Dan Fallows, ex jefe de aerodinámica de Red Bull, llegaría al equipo también esa temporada. Fallows pasó 16 años en Red Bull, aprendiendo de Adrian Newey, y aunque en 2022 no pudo dejar al 100% su huella en el monoplaza, en este 2023 la escudería partió de una hoja de papel en blanco para empezar de cero el proyecto de un coche que, de momento, ya es capaz de subir al podio.

Por otra parte, el Aston Martin AMR22 de 2022 fue un coche con el que el equipo decidió crear una base simple y, según avanzara el año, fijarse en el mejor diseño posible y hacer todo lo posible para copiarlo. En ese caso, en la actualización que introdujeron en el GP de España, se descubrió que se habían inspirado en el RB18 con el que Red Bull y Verstappen aplastaron a sus rivales durante toda la temporada. Y los grandes precidos hicieron que muchos llamaran al Aston Martin 'Red Bull verde'. La broma hacía referencia a otro coche del mismo equipo (cuando se llamaban Racing Point) que fue acusado de ser una copia de otro, el de 2020, que se bautizó irónicamente como 'Mercedes rosa' por su gran parecido con el monoplaza de los alemanes del año anterior.

Precisamente aquel 'Mercedes rosa' y las consecuentes protestas de equipos como Red Bull hizo que la FIA cambiara las reglas. Ahora se permite montar piezas "influenciados por el diseño de un competidor" pero solo si se ha utilizado información al alcance de cualquiera, es decir, fotos hechas en público o simplemente inspirándose en lo que se ve a simple vista. Ya no se puede compartir cualquier tipo de propiedad intelectual entre equipos, y está claro que, aunque en su día Racing Point y Mercedes sí colaboraron, Aston Martin y Red Bull no lo han hecho. Por todo ello, la FIA investigó el coche y declaró que era legal pese a las evidentes similitudes.

¿Sigue siendo el Aston Martin de Alonso en 2023 un 'Red Bull verde'?

En 2022 Aston Martin cambió los pontones a un diseño de rampa descendente, el modelo 'downwash' que hizo famoso Red Bull, incluida su swage-line (una línea perfilada y estrecha en los paneles exteriores de la carrocería que ayuda a mejorar las trayectorias del flujo por la carrocería). Eso se mantiene en 2023, igual que otras partes, pero en realidad el nuevo Aston Martin también tiene muchas ideas propias y otras que no están precisamente inspiradas en Red Bull, por lo que es al menos cuestionable que al AMR23 de Alonso se le deba considerar un 'Red Bull verde'.

Tras no poder igualarlo en 2022, el nuevo Aston Martin sí tiene una entrada de aire (airbox) más similar al Red Bull RB18, aunque realmente cogieron ese concepto y lo evolucionaron de otras formas interesantes.

Pero por ejemplo, en 2023 el morro de Aston Martin es más tipo Mercedes, redondeado y más largo, y si Aston ha podido conocer por Fallows algunas ideas de Red Bull, su director adjunto Eric Blandin también habrá aportado cosas de su etapa en Mercedes. Sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo e ideas que han surgido directamente de los reputados ingenieros de Aston Martin.

Evidentemente, si se quiere avanzar (y no hay que olvidar que Aston Martin fue el séptimo equipo el año anterior), parece inteligente tratar de emular al mejor, pero la realidad es que la escudería británica no solo se ha fijado en Red Bull para 2023 y lo ha mezclado con muy interesantes ideas propias, sino que en diferentes puntos tiene influencias de otros rivales.

El flanco de los pontones es más parecido al del Ferrari F1-75 de 2022, también han incorporado un canal en la sección de la rampa descendente del pontón como Alpine, y su entrada de aire recuerda a la de una evolución de McLaren en la última parte de la pasada temporada.

Y si Red Bull quiere decir que el AMR23 es como sus coches, debería recordar que Aston Martin tiene la misma unidad de potencia, caja de cambios y suspensión trasera que Mercedes, por lo que, si acaso, debería admitir que sería una mezcla, una especie de 'Mercedes Bull verde'.