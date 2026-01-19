La F1 y Arabia Saudí: cuándo se pasará del circuito de Yeda a Qiddiya

El Gran Premio de Arabia Saudí forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2021. Se disputa en un rápido circuito urbano en la ciudad portuaria de Yeda, a orillas del mar Rojo. A medio plazo, la carrera se trasladará a una nueva pista que se está construyendo al oeste de la capital, Riad. Sin embargo, allí no solo se está construyendo un trazado, sino toda una ciudad.

Qiddiya City es un ambicioso megaproyecto del país arábigo, concebido desde cero como la primera ciudad del mundo dedicada específicamente al entretenimiento, el deporte y la cultura. El área se extiende a lo largo de más de 360 kilómetros cuadrados, y se prevé que albergue a más de 500.000 habitantes.

En el futuro, las atracciones atraerán a millones de visitantes cada año. Entre los puntos destacados se incluyen un parque de atracciones con la montaña rusa más rápida del mundo, un circuito de carreras, un barrio dedicado a los videojuegos y los deportes electrónicos y estadios deportivos, complementados con campos de golf, parques acuáticos y reservas naturales.

El Speed Park Track de Qiddiya City, como se llama el circuito, ha sido diseñado por el arquitecto Hermann Tilke. El ex piloto de Fórmula 1 Alexander Wurz aportó su perspectiva como corredor al diseño.

¿Pero cómo va la construcción? "Estuve en Qiddiya a finales de noviembre durante la prueba del Mundial de Rallies", dijo el príncipe Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, presidente de la Federación Saudí de Automovilismo, durante la disputa del Rally Dakar en el país. En ese momento, Stefano Domenicali, director ejecutivo de la Fórmula 1, también estaba de visita. "Estábamos en el paddock, con los boxes y el Paddock Club", relató Al-Faisal. "Todo el edificio del paddock ya está construido. Es realmente un proyecto gigantesco".

"Es toda una ciudad. El circuito es solo una parte. Creo que la pista estará terminada a principios de 2027. En realidad, es imposible imaginar la magnitud del terreno. Es un proyecto muy grande, no solo el circuito, sino también los edificios y todo lo que lo rodea. Es un circuito permanente, pero al mismo tiempo está situado en medio de una ciudad. Es como un circuito urbano, pero permanente, en pleno centro. Como ya he dicho, es una ciudad enorme y alrededor del circuito se están llevando a cabo muchos otros proyectos".

Representación del nuevo Speed Park Track en Qiddiya City Foto: Qiddiya Investment Company

Dado que Arabia Saudí ya cuenta con una carrera de Fórmula 1 en Yeda, se tomará su tiempo hasta que Qiddiya City esté prácticamente terminada. "Lo hemos hablado con Stefano y Qiddiya y así lo hemos acordado", explicó el príncipe Al-Faisal.

"No podemos ir allí mientras no esté todo listo a su alrededor: hoteles, centros comerciales, parques de atracciones. No queremos celebrar una carrera allí mientras todo sea una obra en construcción. Por eso no tenemos prisa".

En el pasado, otros países ya anunciaron la construcción de hoteles y parques de atracciones alrededor de una nueva pista. Ese fue el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, pero al final no se construyó nada más que el circuito.

En Arabia Saudí ya se puede estimar el periodo en el que la Fórmula 1 se trasladará de Yeda a Qiddiya. "El circuito estará listo en 2027. Es probable que la Fórmula 1 se traslade allí en 2028 o 2029", confirmó el príncipe.

MotoGP también llegará a Arabia Saudí, según los planes

El sello distintivo del circuito es 'The Blade', una curva de alta velocidad que asciende a lo largo de 108 metros y luego vuelve a descender. En general, el circuito es una mezcla entre una pista urbana y una permanente. El Mundial de MotoGP también correrá allí a medio plazo.

En 2022, el príncipe Al-Faisal viajó a Misano, donde firmó un precontrato con el director de Dorna, Carmelo Ezpeleta. "Sí, el circuito estará homologado tanto por la FIA como por la FIM", reafirmó Al-Faisal sobre los planes con el Mundial de Motociclismo. "Así se planeó desde el principio".

Misano 2022: el príncipe Al-Faisal firma un precontrato de MotoGP con Carmelo Ezpeleta Foto: Dorna Sports

"Al principio, nadie lo creía. Pensábamos que la FIA nunca aprobaría la icónica curva 'The Blade'. Es simplemente algo diferente. Y para nosotros es importante crear algo único, algo que destaque. No queremos un circuito que sea como cualquier otro. Si no, sería solo otro más en el calendario, y eso es precisamente lo que no queremos. Queremos aportar algo único [al calendario], una experiencia única, tanto para los pilotos como para los espectadores".

"Algo especial que requiera creatividad", aclaró Al-Faisal sobre las intenciones de la nueva instalación. "Por supuesto, la seguridad es siempre lo primero. No construiríamos nada que no fuera seguro. Pero una idea nueva no implica automáticamente un riesgo".

En los últimos años, Arabia Saudí ha traído al país varias categorías de carreras de primer nivel, como la Fórmula 1, el Rally Dakar, el Campeonato Mundial de Rallies y la Fórmula E. En unos años, MotoGP seguirá sus pasos en el nuevo circuito.