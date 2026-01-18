Helmut Marko: "Me temo que en la F1 2026 habrá diferencias enormes"

En vísperas del nuevo Mundial de Fórmula 1, no suelen faltar las opiniones más dispares sobre lo que se verá en la pista, los rendimientos, los problemas, las dudas y los rumores que sitúan a uno u otro equipo por delante de los demás. Este año, sin embargo, ha habido un rumor más autoritario que otros que ha querido trazar un panorama de lo que podríamos ver en pocos días, motivando sus afirmaciones con razonamientos completos y casi de insider.

Estamos hablando de Helmut Marko, que hace apenas un mes dejó Red Bull y que, por lo tanto, ha podido ver la creación del RB22 y del nuevo motor fabricado por Red Bull Powertrains en colaboración con Ford.

Marko ha estado en el paddock de forma activa durante dos décadas, sabe de lo que habla. Ha pasado por muchos cambios, muchos reglamentos y monoplazas. Por eso ha querido lanzar una alerta sobre lo que podríamos ver desde las pruebas de Sakhir y, en consecuencia, en las primeras carreras de esta nueva temporada.

"En 2025, todos los equipos estuvieron más cerca que nunca", dijo el austriaco a los micrófonos de ORF. "Hubo carreras en las que 20 monoplazas estuvieron a 7 décimas de segundo. Creo que la diferencia entre los coches en 2026 se ampliará significativamente. Las regulaciones son lo que son, pero hay que darles una oportunidad".

"Sin embargo, me temo que las diferencias entre los monoplazas aumentarán exponencialmente. Y hay que tener en cuenta que tenemos el motor térmico, la batería y el software. Todos estos son factores a considerar, al igual que las nuevas gasolinas sostenibles. Espero que no haya diferencias tan grandes como las de 2014, cuando Mercedes dejó a todos atrás, además con una gran ventaja. Pero por lo que estamos oyendo, parece que Mercedes está muy por delante de los demás en el desarrollo del motor".

"Creo que, debido a los grandes cambios normativos, los monoplazas se distanciarán entre sí. Todo ello debido al chasis con alerones flexibles y todas esas cosas, y sobre todo al rendimiento de las baterías. También serán cruciales. Habrá muchas cosas que los equipos tendrán que poner en común y creo que las diferencias entre los monoplazas pueden ser de varios segundos, en algunos casos".

"Si este escenario se diera realmente, la FIA reaccionaría en consecuencia. Pero, como he dicho, no es posible modificar las normas sobre los motores de un día para otro, porque se necesitan al menos 12 meses", concluyó Helmut Marko, ya exasesor de Red Bull.

