Ocon: "No estoy preocupado por la llegada de Alonso a Renault"

El piloto francés compartirá equipo con Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, en 2021 en Renault. Ocon, que completará su cuarta temporada en la categoría, cuenta con varios quintos puestos como mejor resultado.

Antes del GP de Bahrein, se le preguntó al francés, ex junior de Mercedes, cuánto le preocupaba la llegada de Alonso al equipo y la exigencia extra que tendrá desde el próximo enero, al mismo tiempo que se le pidió que valorase la actuación de Ricciardo este año.

"Creo que Daniel ha evolucionado extremadamente bien. Tener un segundo año con el mismo equipo siempre ayuda y ha estado excelente este año, así que ¡enhorabuena! Todavía quedan tres carreras para terminar con buena nota con el equipo, y sobre Fernando, no estoy preocupado", apuntó.

"Fernando viene al equipo, va a traer nueva experiencia, más información nueva para el equipo y tengo una gran relación con él, así que no estoy preocupado".

El joven piloto francés ya comentó a principios de julio, cuando el futuro de Alonso todavía no se había anunciado, que estaría encantado de compartir equipo con el asturiano.

"Mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo hará o no. Tengo una gran relación con Fernando. Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él", aseguró antes del GP de Austria.

"Fue el único, junto con Michael [Schumacher], por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que si volviera, estaría súper contento".

Pero antes de que Ocon y Alonso sean los únicos referentes de Renault, su presente y futuro, el equipo de Enstone debe resolver la batalla por el tercer lugar del Mundial de Constructores (y los cuantiosos premios que ello conlleva).

El francés tiene claro que está todo muy reñido entre su equipo, Racing Point, McLaren y Ferrari, y espera que la batalla se prolongue hasta el GP de Abu Dhabi que pondrá el broche a esta atípica F1 2020.

"Creo que todo está muy apretado y hemos visto a Ferrari ganar rendimiento últimamente, con un gran ritmo para poder remontar. Racing Point ha ido rápido todo el año. A veces no sumaron mucho para lo que tienen entre manos, pero como hemos visto recientemente, han estado ahí y son un poco más rápidos que nosotros", reconoce.

"Es complicado sacar conclusiones de fines de semana especiales como Portimao o Turquía. Creo que volveremos a la normalidad ahora y veremos el ritmo real de cada uno. Va a ser como siempre, tratar de sacar el máximo del paquete, tener buena fiabilidad, eso será importante en ambos coches. Y daremos el máximo para sumar y espero que logremos ese tercer puesto en el Mundial, es nuestro objetivo".