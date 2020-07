Ocon y Ricciardo elegirían a Alonso sobre Vettel para Renault

La Fórmula 1 reemprende la acción este fin de semana con el GP de Austria 2020 en el Red Bull Ring, y el nombre de Fernando Alonso no ha tardado a salir a la palestra a las primeras de cambio.

Después del anuncio de que Ricciardo sustituirá a Carlos Sainz en McLaren a partir de enero 2020, los rumores comenzaron a situar al piloto español entre los candidatos para los de Enstone. Cyril Abiteboul, jefe del equipo, llegó a decir que el bicampeón del mundo estaba entre sus candidatos prioritarios.

En la rueda de prensa de Renault, desarrollada bajo la "nueva normalidad" que la categoría ha establecido en su paddock y pitlane, Motorsport.com preguntó a Esteban Ocon –que tendrá contrato vigente con los franceses en 2021– quién le gustaría que fuera su compañero cuando acabe esta temporada. El joven francés no se cortó y dejó clara su preferencia.

"Mi elección personal no tiene relación con lo que el equipo hará o no. Tengo una gran relación con Fernando. Tengo su casco y el único intercambio de cascos con otro piloto que he hecho ha sido con él", aseguró.

"Fue el único, junto con Michael [Schumacher], por sus luchas en aquellos días, que me hizo enamorarme de esta categoría. No sé si va a volver o no con nosotros, pero seguro que si volviera, estaría súper contento".

Alonso ya corrió con Renault de 2003 a 2006, donde ganó sus dos mundiales, y volvió al equipo francés en 2008 y 2009, tras su salida de McLaren y antes de poner rumbo a Ferrari.

Cuando se le preguntó a Ocon si Abiteboul conocía sus sentimientos, respondió: "No lo sé, tal vez deberíamos hablarlo después".

El propio Ricciardo también se mojó cuando se le preguntó si preferiría compartir equipo con Vettel o con Alonso, asegurando: "Quizás diría a Alonso, porque es algo que todavía no he experimentado. Los compañeros de equipo son grandes referencias y también grandes aprendizajes para tu conjunto de habilidades. Siempre puedes aprender algo. No creo que haya ningún piloto en esta categoría que ya sea perfecto. Siempre hay margen de mejora".

"Por lo tanto, diría Fernando. En este aspecto, también, solo pasé 12 meses con Seb. Pasó muy rápido, así que no me opondría a repetirlo de nuevo".

(Pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no puedes ver las imágenes)

Galería Lista Tatuu Campos Racing (1999) 1 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula Nissan Minardi M01 (1999) 2 / 36 Foto de: LAT Images Test Fórmula 1. Astromega Reynard (2000) 3 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 3000. Benetton B200 (2000) 4 / 36 Foto de: LAT Images Test Fórmula 1. Minardi PS01 (2001) 5 / 36 Foto de: Minardi Formula 1 Fórmula 1. Renault B201 (2002) 6 / 36 Foto de: LAT Images Test Fórmula 1. Renault R22 (2002) 7 / 36 Foto de: Mark Gledhill Test Fórmula 1. Renault R23 (2003) 8 / 36 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Jaguar R3 (2002) 9 / 36 Foto de: Mark Gledhill Test Fórmula 1. Renault R24 (2004) 10 / 36 Foto de: LAT Images Fórmula 1. Renault R25 (2005) 11 / 36 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. Renault R26 (2006) 12 / 36 Foto de: Alessio Morgese Fórmula 1. McLaren MP4-21 (2006) 13 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Test Fórmula 1. McLaren MP4-22 (2007) 14 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. Renault R28 (2008) 15 / 36 Foto de: Dave Dyer Fórmula 1. Renault R29 (2009) 16 / 36 Foto de: Renault F1 Fórmula 1. Ferrari F10 (2010) 17 / 36 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari 150° Italia (2011) 18 / 36 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Fórmula 1. Ferrari F2012 (2012) 19 / 36 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F138 (2013) 20 / 36 Foto de: Rainier Ehrhardt Fórmula 1. Ferrari F14-T (2014) 21 / 36 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Fórmula 1. McLaren MP4-30 Honda (2015) 22 / 36 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MP4-31 (2016) 23 / 36 Foto de: McLaren Fórmula 1. McLaren MCL32 (2017) 24 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1. Dallara DW12 Andretti Autosport Honda (2017) 25 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images IndyCar (500 Millas de Indianápolis). Toyota Gazoo Racing Toyota TS050-Hybrid 26 / 36 Foto de: JEP / Motorsport Images Test del WEC 2018/19 United Autosports Ligier LMP2 (2018) 27 / 36 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images IMSA (24 Horas de Daytona). McLaren MCL33 (2018) 28 / 36 Foto de: Sutton Motorsport Images Fórmula 1 Andretti Motorsport (2018) 29 / 36 Foto de: Andretti Autosport Test IndyCar NASCAR Chevrolet de Hendricks Motorsport (2018) 30 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Test en Bahrein #10 Konica Minolta Cadillac DPi-V.R. Cadillac DPi (compartido con Renger Van Der Zande, Jordan Taylor y Kamui Kobayashi) (2019) 31 / 36 Foto de: Jake Galstad / Motorsport Images Ganador de las 24 Horas de Daytona Toyota TS050 (2018-2019) 32 / 36 Foto de: JEP / Motorsport Images WEC y Le Mans. 301# Toyota Gazoo Racing Toyota Hilux (2019) 33 / 36 Foto de: Toyota Racing Test Dakar McLaren MCL34 (2019) 34 / 36 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Test de F1 McLaren Racing para la Indy 500 (2019) 35 / 36 Foto de: McLaren #310 Toyota Gazoo Racing (2020) 36 / 36 Foto de: Toyota Racing Rally Dakar 2020