El "objetivo" de Audi es luchar por el título de F1 en 2030, admite Binotto

El jefe de Audi, Mattia Binotto, se ha fijado como objetivo competir por el campeonato de Formula 1 en 2030 tras un sólido comienzo para el debutante en el Gran Circo.

La marca alemana ocupó el lugar de Sauber en la parrilla para 2026 y, tras nueve carreras disputadas, es novena en la clasificación con seis puntos gracias a Gabriel Bortoleto.

Aunque su veterano compañero de equipo Nico Hulkenberg aún no ha sumado ningún punto, Audi ha sido competitiva, metiendo al menos un coche en la Q2 en cada gran premio, incluidas tres accesos a la costosa Q3.

Así que es algo sobre lo que construir y la esperanza es sentar las bases en los próximos años a tiempo para el siguiente cambio reglamentario, previsto para 2031.

"En realidad nos hemos fijado un objetivo que va mucho más allá de 2026 y 2027", dijo Binotto a Motorsport.com. "Nuestro objetivo es 2030: queremos construir un equipo capaz de competir por el campeonato del mundo".

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Mattia Binotto, Audi F1 Team Photo by: John Phillips / LAT Images via Getty Images

"Sabemos que habrá retos importantes a lo largo de este camino. El primero, para nosotros, probablemente será 2028, cuando esperamos dar otro salto de calidad".

"Por eso veo 2026 y 2027 principalmente como años de construcción, más que como años juzgados únicamente por los resultados en carrera".

"En esta fase, lo que más me interesa es ver crecer al equipo. Poco más de un centenar de personas trabajan en la pista, pero entre bastidores hay alrededor de 1.400 trabajando cada día en el chasis y el motor.

"A menudo, la gente solo mira al equipo en la pista, pero esa es la parte visible del proyecto. La pista es la guinda del pastel. Pero primero tenemos que construir el pastel".

"Para mí, los resultados más importantes durante los próximos dos años serán los relacionados con el crecimiento de la organización", explicó.

Ya está claro dónde necesita mejorar el R26 y los principales focos apuntan al motor, ya que la última vez en Silverstone tanto Bortoleto como Hulkenberg estuvieron en la parte trasera de la trampa de velocidad en la clasificación.

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Los recientes resultados del ADUO también sugieren que, basándose en la potencia del ICE, Audi está a más de un 4% de la supuesta referencia de Red Bull, lo que le permite realizar hasta dos actualizaciones de mejora en el motor.

Audi espera que esas mejoras pongan su unidad de potencia a la altura de su ya sólido chasis, que Bortoleto afirmó en Austria que está a la par de los de Mercedes y otros equipos de cabeza.

"En cuanto al motor, no me sorprende", añadió Binotto. "Sabía que empezaríamos un poco tarde, porque estamos construyendo habilidades y conocimientos totalmente nuevos".

"Es un proyecto a largo plazo y estoy convencido de que Audi tendrá un power unit de primer nivel dentro de un par de temporadas".

"En cuanto al chasis, sin embargo, estoy muy satisfecho. Empezamos a construir este proyecto hace un par de años y hoy empezamos a ver los primeros resultados.

"Lo que este equipo ha sido capaz de lograr ya es un gran éxito y me da confianza. Significa que tenemos a las personas adecuadas para construir un equipo ganador".

"Siempre es difícil determinar si hoy somos cuartos o quintos, pero basta con escuchar los comentarios de los pilotos de otros equipos. Todo el mundo reconoce que nuestro coche es muy fuerte en las curvas".

"También se puede ver esto a partir del análisis de datos: lo que perdemos en las rectas, logramos recuperarlo en las curvas", concluyó Mattia Binotto.