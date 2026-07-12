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Festival de la Velocidad de Goodwood

Vídeo en directo: sigue el cierre del Festival de Goodwood este domingo

El Festival de la Velocidad de Goodwood llega a su fin este domingo, 12 de julio, con la última jornada en la que ver a estrellas y vehículos míticos. Sigue la retransmisión en directo, en vídeo, en este enlace.

Rubén Carballo Rosa
Editado:
Yuki Tsunoda, Honda RA272 F1

Yuki Tsunoda, Honda RA272 F1

Foto de: JEP

Todo lo bueno llega a su fin, y este domingo, 12 de julio, tocará el cierre del Festival de la Velocidad de Goodwood, la mítica reunión en la que se celebra la historia del motorsport, con grandes estrellas de múltiples disciplinas de este deporte pudiendo pilotar coches y motos legendarios, míticos, que forman parte de la memoria colectiva de los aficionados.

Tras tres días de acción, desde el pasado jueves, este domingo será el turno de la última jornada, que seguirá deparando sorpresas para el deleite de los desplazados a la conocida subida. Una vez más, en Motorsport.com contaremos con una retransmisión en directo, con vídeo en vivo, y podrás seguir todo lo que suceda aquí, en este mismo enlace, con la emisión que te dejamos.

 

En esta edición de 2026, los pilotos de Fórmula 1 serán numerosos como protagonistas en Goodwood, tanto de la parrilla actual como del pasado del Gran Circo. Por un lado, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, se pondrá al volante McLaren MCL60 de 2023, y también del McLaren MCL-HY, el nuevo Hypercar de la casa de Woking que debutará en el WEC y las 24 Horas de Le Mans en 2027.

Además, Pierre Gasly y Franco Colapinto conducirán el Alpine E20, e Isack HadjarYuki Tsunoda estarán con el Red Bull RB17. Por otro lado, de estrellas históricas, también estarán Mario Andretti con el Chevrolet Camaro IROC, Michael Andretti con el Shelby Daytona Coupe, Gerhard Berger con el Benetton B186, Thierry Boutsen con el Porsche 962 y el BMW Sauber F1.07, o David Brabham con el Jaguar XJR-9 LM y el Panoz LMP-1 Roadster-S. También estará Marc Gené con el Ferrari SF21, entre otros.

En cuanto a nombres míticos de otras categorías y disciplinas, la siguiente lista habla por sí sola: 

  • Valentino Rossi
  • Tom Kristensen
  • Romain Dumas
  • Sebastien Loeb
  • Sebastien Ogier
  • Elfyn Evans
  • Johan Kristoffersson
  • Nasser Al-Attiyah
  • Dario Franchitti
  • Adrian Newey
  • Giacomo Agostini
  • Casey Stoner
  • Kevin Schwantz
  • Colin Edwards
  • Davey Todd
  • Jamie Whincup
  • Kurt Busch
  • Benoit Treluyer
  • Petter Solberg
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