Los jefes de equipo de la F1 aceptan 24 carreras, pero como límite

El calendario de F1 2023 se anunció en un principio con 24 carreras antes de que se cancelara el GP de China debido a los efectos persistentes de la COVID-19.

El GP de Emilia Romagna se canceló a última hora debido a las inundaciones, pero muchos miembros de los equipos ya estaban en Italia o de camino, por lo que, a efectos prácticos, este año habrán trabajado en 23 fines de semana aunque no se celebrara la carrera de Imola.

La prueba de Shanghai vuelve al calendario en 2024, por lo que, si no hay cambios de última hora, la Fórmula 1 en 2024 afrontará 24 grandes premios por primera vez.

"Creo que 24 es el límite", dijo el CEO de McLaren, Zak Brown, cuando Motorsport.com le preguntó por el calendario del próximo año. "Stefano [Domenicali] lo va a establecer así".

"Hay demanda para probablemente 30 grandes premios. Así que me gustaría ver el día en el que tengas 24 grandes premios, pero con el fin de abarcar más mercados, tal vez tengas 20 grandes premios fijos y ocho rotativos para que estés en 28 mercados y se mantengan 24 carreras al año".

"Creo que sería una buena manera de mantener el calendario donde está, pero sin dejar de crecer".

"Y el calendario se ha mejorado desde el punto de vista logístico, y no es fácil, porque cada territorio tiene una razón por la que quiere algo en una fecha concreta o hay otros eventos o días festivos, cosas de ese tipo. Así que es algo prioritario para todos nosotros y no me cabe duda de que seguirá mejorando".

Zak Brown, CEO de McLaren Racing

Mike Krack, de Aston Martin, subrayó que los equipos tienen que asegurarse de que su personal no se agota física y mentalmente, y recurrir a la rotación.

"Se ha debatido mucho sobre las 24 carreras", dijo Krack. "También tenemos dobletes y tripletes".

"Creo que, en conjunto, probablemente no esté lejos del límite de lo que podemos hacer o de lo que podemos aceptar. Pero creo que depende de los equipos encontrar la manera de hacer que esto sea sostenible para sus empleados".

"Creo que todos los equipos lo hacen, lo discuten, intentan encontrar soluciones. Pero, una vez más, esto demuestra la fuerza del deporte, y es algo que todos hemos acordado. Y ahora tenemos que encontrar la manera de que sea sostenible para todos".

El jefe de Williams, James Vowles, coincidió en que la rotación eficiente del personal es ya una estrategia clave para todos los equipos.

"Es un problema de optimización", señaló. "Está claro que no podemos seguir echando a la misma gente. Tenemos que replantearnos, casi hasta cierto punto, cómo dirigimos las organizaciones de carreras".

"Pero hay carreras que se celebran 32 o más fines de semana al año. Es un problema de optimización. ¿Cómo podemos hacer que la vida sea sostenible para todos sin dejar de rendir?".

Fred Vasseur, de Ferrari, confirmó que la escudería italiana fomentará una mayor rotación el año que viene, aunque coincidió en que el número de carreras refleja el éxito actual de la F1.

"La vida es mucho más fácil para mí que para los mecánicos", dijo el francés. "En primer lugar tenemos que tener eso en cuenta, que si alguien puede quejarse, son más los mecánicos que los directores de equipo. Para ellos estamos tratando de iniciar la rotación y esas iniciativas".

"Pero también intentaría evitar ser arrogante. Hace cinco años sufríamos para encontrar 16 o 17 promotores dispuestos a hacer las carreras. Hoy tenemos un éxito enorme, y evitaría decir: 'No, quiero quedarme en casa el próximo fin de semana. Tengo una barbacoa con mi mujer".

"Siempre se puede decir que el número es 24. Es más de 23 y menos de 25. Y no sé cuál es el número correcto, pero tengo la sensación de que está bastante bien equilibrado".

"Por supuesto, necesitamos tener una especie de rotación para los chicos, porque insisto, yo llego a la pista el jueves y me voy el domingo por la noche, pero los chicos llegan el lunes o el martes y se van el lunes, no es la misma vida. Para mí está bien. Para ellos, pondremos en marcha la rotación".